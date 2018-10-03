На Волині автомобіль злетів у кювет і перекинувся. ВІДЕО

На виїзді з міста Володимир-Волинський у напрямку Устилуга трапилася дорожньо-транспортна пригода.Про це повідомляє БУГ.За словами очевидців, автівка злетіла в кювет та перекинулася. Подія трапилася близько 19:00 17-го вересня.Очевидці зазначають, що водій втікав від поліції.На місці окрім поліції працювали пожежники, а також медики.