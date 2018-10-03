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На Волині автомобіль злетів у кювет і перекинувся. ВІДЕО

На Волині автомобіль злетів у кювет і перекинувся. ВІДЕО
На виїзді з міста Володимир-Волинський у напрямку Устилуга трапилася дорожньо-транспортна пригода.

Про це повідомляє БУГ.

За словами очевидців, автівка злетіла в кювет та перекинулася. Подія трапилася близько 19:00 17-го вересня.

Очевидці зазначають, що водій втікав від поліції.

На місці окрім поліції працювали пожежники, а також медики.

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На виїзді з міста автівка злетіла з траси За словами очевидців водій втікав від поліції

Допис, поширений Твій Володимир


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Теги: Волинь, Володимир-Волинський, ДТП
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