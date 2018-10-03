На Волині автомобіль злетів у кювет і перекинувся. ВІДЕО
Сьогодні, 22:49
На виїзді з міста Володимир-Волинський у напрямку Устилуга трапилася дорожньо-транспортна пригода.
Про це повідомляє БУГ.
За словами очевидців, автівка злетіла в кювет та перекинулася. Подія трапилася близько 19:00 17-го вересня.
Очевидці зазначають, що водій втікав від поліції.
На місці окрім поліції працювали пожежники, а також медики.
Про це повідомляє БУГ.
За словами очевидців, автівка злетіла в кювет та перекинулася. Подія трапилася близько 19:00 17-го вересня.
Очевидці зазначають, що водій втікав від поліції.
На місці окрім поліції працювали пожежники, а також медики.
Переглянути цей допис в Instagram
На виїзді з міста автівка злетіла з траси За словами очевидців водій втікав від поліціїЯкщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакціюКоментарі 0
Останні новини
Двоє колишніх «волинян» допомогли «Колосу» вийти до 3 раунду кваліфікації Ліги Європи
Сьогодні, 23:08
На Волині автомобіль злетів у кювет і перекинувся. ВІДЕО
Сьогодні, 22:49
У Молдові скасували дискваліфікацію колишнього «волинянина», якого звинувачували у футбольних договірняках
Сьогодні, 21:56
На стінах волинської церкви знайшли написи сторічної давнини
Сьогодні, 21:28