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Через борги за газ понад 3 тисячі волинян можуть залишитися без субсидій

Через борги за газ понад 3 тисячі волинян можуть залишитися без субсидій
Майже 75 тисяч клієнтів ТОВ «Волиньгаз Збут» отримують від держави допомогу на оплату житлово-комунальних послуг. При цьому 3265 волинян, які мають борг за споживання газу, ризикують втратити субсидії.

Про це інформує пресслужба ТОВ «Волиньгаз збут».

Відповідно до чинного законодавства, на початку жовтня ТОВ «Волиньгаз Збут» передасть до органів соціального захисту населення інформацію щодо рівня розрахунків субсидіантами за використаний природний газ. Згідно з положенням про порядок призначення житлових субсидій, якщо споживач боргує за газ понад три місяці, а сума заборгованості перевищує 20 неоподаткованих мінімумів (340 гривень), субсидія на наступний сезон призначатися не буде.

Щоб не залишитися в опалювальний період без підтримки держави, волиняни повинні до 1 жовтня погасити наявну заборгованість. Споживачам, які такої змоги не мають, «Волиньгаз збут» пропонує сплатити борг частинами.

«Ми завжди йдемо на зустріч своїм клієнтам та стараємося допомогти тим, хто опинився в складних життєвих обставинах. Щоб зберегти субсидію, волиняни можуть укласти договір реструктуризації боргу», – зазначає директор ТОВ «Волиньгаз Збут» Микола Тищук.

Для розробки індивідуального графіка погашення заборгованості споживачам необхідно звернутися до Центру обслуговування клієнтів, що знаходиться у місті Луцьку, на проспекті Молоді, 14 А або у районні відділи.

Загалом, понад 160 тисяч волинських родин мають боргові зобов’язання перед газопостачальником на загальну суму понад 324 мільйони гривень. Втім, за період дії карантинних обмежень жоден побутовий споживач не був відключений від системи газопостачання та не отримав штрафних санкцій за несвоєчасну сплату за спожитий ресурс.



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Теги: борг, газ, субсидії
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