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Аварія на Волині: водій в'їхав у припарковану автівку

Аварія на Волині: водій в'їхав у припарковану автівку
У Володимирі-Волинському на вулиці 20-го Липня зіткнулись дві автівки. Через аварію дорожній рух на вулиці тимчасово заблоковано.

Автопригода трапилась 18-го вересня приблизно о 13:45, - пише Буг.

За попередньою інформацією, водій одного із авто хотів протиснутись між уже припаркованими.

На місці події працюють правоохоронці, які з'ясовують усі деталі інциденту.

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Теги: аварія, Володимир-Волинський
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