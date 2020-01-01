Аварія на Волині: водій в'їхав у припарковану автівку





Автопригода трапилась 18-го вересня приблизно о 13:45, - пише



За попередньою інформацією, водій одного із авто хотів протиснутись між уже припаркованими.



На місці події працюють правоохоронці, які з'ясовують усі деталі інциденту.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському на вулиці 20-го Липня зіткнулись дві автівки. Через аварію дорожній рух на вулиці тимчасово заблоковано.Автопригода трапилась 18-го вересня приблизно о 13:45, - пише Буг За попередньою інформацією, водій одного із авто хотів протиснутись між уже припаркованими.На місці події працюють правоохоронці, які з'ясовують усі деталі інциденту.

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