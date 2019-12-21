Водопостачання та вивіз сміття: у волинській громаді хочуть підняти тарифи
Сьогодні, 01:32
У Зимнівській ОТГ планують підняти тарифи на центральне водопостачання та вивіз твердих побутових відходів.
Про це інформують на сайті громади.
Зимнівське ВУЖКГ повідомляє про намір підвищити тарифи:
- на централізоване водопостачання для потреб населення – 10,60 грн. м/куб. (ріст тарифів на 2,60 грн);
- на централізоване водопостачання для потреб бюджетних установ – 12,20 грн. м/куб. (ріст тарифів на 3,00 грн);
- на централізоване водопостачання для потреб ФОП та інших споживачів – 16,00 грн. м/куб. (ріст тарифів на 4,00 грн);
- на вивезення ТВП для населення – 7,00 грн (ріст тарифів на 2,00грн).
"Підвищення тарифів є важливо необхідним для подальшої діяльності підприємства, а також належного виконання послуг", - зазначають в повідомленні.
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Про це інформують на сайті громади.
Зимнівське ВУЖКГ повідомляє про намір підвищити тарифи:
- на централізоване водопостачання для потреб населення – 10,60 грн. м/куб. (ріст тарифів на 2,60 грн);
- на централізоване водопостачання для потреб бюджетних установ – 12,20 грн. м/куб. (ріст тарифів на 3,00 грн);
- на централізоване водопостачання для потреб ФОП та інших споживачів – 16,00 грн. м/куб. (ріст тарифів на 4,00 грн);
- на вивезення ТВП для населення – 7,00 грн (ріст тарифів на 2,00грн).
"Підвищення тарифів є важливо необхідним для подальшої діяльності підприємства, а також належного виконання послуг", - зазначають в повідомленні.
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