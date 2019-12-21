Водопостачання та вивіз сміття: у волинській громаді хочуть підняти тарифи





Про це інформують на



Зимнівське ВУЖКГ повідомляє про намір підвищити тарифи:



- на централізоване водопостачання для потреб населення – 10,60 грн. м/куб. (ріст тарифів на 2,60 грн);

- на централізоване водопостачання для потреб бюджетних установ – 12,20 грн. м/куб. (ріст тарифів на 3,00 грн);

- на централізоване водопостачання для потреб ФОП та інших споживачів – 16,00 грн. м/куб. (ріст тарифів на 4,00 грн);

- на вивезення ТВП для населення – 7,00 грн (ріст тарифів на 2,00грн).



"Підвищення тарифів є важливо необхідним для подальшої діяльності підприємства, а також належного виконання послуг", - зазначають в повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Зимнівській ОТГ планують підняти тарифи на центральне водопостачання та вивіз твердих побутових відходів.Про це інформують на сайті громади Зимнівське ВУЖКГ повідомляє про намір підвищити тарифи:- на централізоване водопостачання для потреб населення – 10,60 грн. м/куб. (ріст тарифів на 2,60 грн);- на централізоване водопостачання для потреб бюджетних установ – 12,20 грн. м/куб. (ріст тарифів на 3,00 грн);- на централізоване водопостачання для потреб ФОП та інших споживачів – 16,00 грн. м/куб. (ріст тарифів на 4,00 грн);- на вивезення ТВП для населення – 7,00 грн (ріст тарифів на 2,00грн)."Підвищення тарифів є важливо необхідним для подальшої діяльності підприємства, а також належного виконання послуг", - зазначають в повідомленні.

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