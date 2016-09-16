Лабораторія в Китаї випадково заразила тисячі людей бактеріальною інфекцією





Влада міського округу Ланьчжоу підтвердила зараження 3 245 місцевих жителів бактеріальною інфекцією, яка викликає захворювання бруцельоз, пише



Зараження відбулося через витік на місцевому державному біофармацевтичному заводі з виробництва вакцин для тварин минулого року.



Розслідувачі з'ясували, що керівництво заводу використовувало прострочений дезінфікуючий засіб при виробництві вакцин проти бруцельозу у період з липня по серпень 2019-го.



Забруднений газ з біофармацевтичної фабрики Китайського тваринництва Ланьчжоу містив бактерії, які передавалися людям в околицях.



За даними Центру з контролю і профілактики захворювань США, ймовірність передачі бруцельозу від людини до людини "вкрай мала", але деякі симптоми можуть повторюватися або ніколи не зникнути.



Влада Ланьчжоу заявила, що у фабрики, яка поширила інфекцію серед людей, відкликали ліцензію на виробництво вакцини від бруцельозу.



Вчені вважають, що ця хвороба в більшості випадків поширюється завдяки вівцям, великій рогатій худобі та свиням.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Китаї повідомили про зараження понад трьох тисяч людей на бруцельоз через витік на заводі, де виробляють вакцини для тварин. Симптомами хвороби є лихоманка, біль в суглобах і головний біль.Влада міського округу Ланьчжоу підтвердила зараження 3 245 місцевих жителів бактеріальною інфекцією, яка викликає захворювання бруцельоз, пише канал24 з посиланням на Medical Press Зараження відбулося через витік на місцевому державному біофармацевтичному заводі з виробництва вакцин для тварин минулого року.Розслідувачі з'ясували, що керівництво заводу використовувало прострочений дезінфікуючий засіб при виробництві вакцин проти бруцельозу у період з липня по серпень 2019-го.Забруднений газ з біофармацевтичної фабрики Китайського тваринництва Ланьчжоу містив бактерії, які передавалися людям в околицях.За даними Центру з контролю і профілактики захворювань США, ймовірність передачі бруцельозу від людини до людини "вкрай мала", але деякі симптоми можуть повторюватися або ніколи не зникнути.Влада Ланьчжоу заявила, що у фабрики, яка поширила інфекцію серед людей, відкликали ліцензію на виробництво вакцини від бруцельозу.Вчені вважають, що ця хвороба в більшості випадків поширюється завдяки вівцям, великій рогатій худобі та свиням.

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