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Лабораторія в Китаї випадково заразила тисячі людей бактеріальною інфекцією

Лабораторія в Китаї випадково заразила тисячі людей бактеріальною інфекцією
У Китаї повідомили про зараження понад трьох тисяч людей на бруцельоз через витік на заводі, де виробляють вакцини для тварин. Симптомами хвороби є лихоманка, біль в суглобах і головний біль.

Влада міського округу Ланьчжоу підтвердила зараження 3 245 місцевих жителів бактеріальною інфекцією, яка викликає захворювання бруцельоз, пише канал24 з посиланням на Medical Press.

Зараження відбулося через витік на місцевому державному біофармацевтичному заводі з виробництва вакцин для тварин минулого року.

Розслідувачі з'ясували, що керівництво заводу використовувало прострочений дезінфікуючий засіб при виробництві вакцин проти бруцельозу у період з липня по серпень 2019-го.

Забруднений газ з біофармацевтичної фабрики Китайського тваринництва Ланьчжоу містив бактерії, які передавалися людям в околицях.

За даними Центру з контролю і профілактики захворювань США, ймовірність передачі бруцельозу від людини до людини "вкрай мала", але деякі симптоми можуть повторюватися або ніколи не зникнути.

Влада Ланьчжоу заявила, що у фабрики, яка поширила інфекцію серед людей, відкликали ліцензію на виробництво вакцини від бруцельозу.

Вчені вважають, що ця хвороба в більшості випадків поширюється завдяки вівцям, великій рогатій худобі та свиням.


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Теги: лабораторія, Китай, інфекція, бруцельоз
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