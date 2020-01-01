Кого веде у Луцьку міську раду партія «За майбутнє». ІМЕНА
Сьогодні, 08:30
Волинська обласна організація політичної партії «За майбутнє» оголосила імена усіх кандидатів, яких делегувала на участь у місцевих виборах, що відбудуться 25 жовтня.
На загальних зборах обласного осередку партії увечері 18 вересня озвучили перелік з усіх майже 1600 кандидатів у депутати місцевих рад і на посади голів громад. Серед цього переліку – список людей, які стали кандидатами у депутати Луцької міської ради.
У цьому переліку – 42 людини, які будуть у бюлетенях лучан на шести округах міста.
Це, зокрема:
1. Ігор Палиця (лідер партії «За майбутнє», чинний народний депутат)
2. Ігор Поліщук (радник Луцького міського голови)
3. Андрій Разумовський (забудовник, керівник Будівельної компанії «Інвестор»)
4. Оксана Лєщинська (директор КП «Луцька міська дитяча поліклініка»)
5. Катерина Шкльода (заступниця голови правління Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом»)
6. Роман Кравчук (пастор, керівник молодіжного напрямку Всеукраїнського союзу церков євангельських християн-баптистів )
7. Олег Тарасюк (підприємець)
8. Микола Дуда (директор ТОВ «Кристал Буд», за сумісництвом директор ТОВ «ЖК «Дрім Таун», ТОВ «ЖК «Яровиця»).
9. Вікторія Майборода (керівниця міського департаменту соцполітики)
10. Юлія Дацюк (чинна депутатка Луцькради, начальник відділу розвитку туризму управління туризму та промоції)
11. Борис Смаль (чинний депутат Луцькради, директор міського департаменту економічної політики)
12. Юрій Безпятко (чинний депутат міської ради, радник міського голови)
13. Костянтин Петрочук (чинний депутат міської ради, заступник міського голови)
14. Тетяна Янчук (чинна депутатка Луцькради, заступник директора Департаменту соціальної політики)
15. Наталія Гунько (підприємець)
16. Євгеній Ткачук (чинний депутат Луцькради, директор ПП «Автоцентр Плюс»)
17. Сергій Стрихарчук ( директор фірми «Бетон Брук Сервіс»)
18. Петро Бойко (чинний депутат Луцькради, голова правління ОСББ «Євродвір-Луцьк», ОСББ «Євродвір», ОСББ «Вікторія-Луцьк-1»)
19. Світлана Синюк (соціальний працівник у Територіальному центрі соціального обслуговування)
20. Вікторія Полякова-Кудрик (лікар-терапевт терапевтичного відділення міської лікарні)
21. Сергій Савчук (чинний депутат Луцькради, завідувач кафедри фізичної культури та спорту ЛНТУ)
22. Сергій Балицький (чинний депутат Луцькради, волонтер, директор ТОВ «Вишків Брук»)
23. Микола Дендіберін (чинний депутат Луцькради, пенсіонер)
24. Ліна Галан (начальниця міського управління соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді)
25. Тетяна Ціхоцька-Підгайна (відома співачка, головний адміністратор і солістка Заслуженої академічної капели України «Трембіта»)
26. Віктор Гуменюк (директор КП «Луцькводоканал»)
27. Іван Скорупський (директор ДКП «Луцьктепло»)
28. Олег Кобилинський (голова Луцької міської організації Спілки воїнів АТО Волині)
29. Юлія Батова (фахівець з питань територіального розвитку ТОВ «Сі Ес Ді Лаб»)
30. Ірина Дяченко (фотохудожниця, тимчасово не працює)
31. Олександр Кулаков (директор КЗ «Волинський обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх»)
32. Валерій Міщук (директор підприємства «Метал-Альянс»)
33. Валерій Панчук (директор Луцької ДЮСШ № 2, голова федерації настільного тенісу Волині )
34. Наталія Винарська (тимчасово не працює)
35. Інна Гачукова (вчитель-логопед дошкільного навчального закладу №8, очільниця громадської організації «Повір у себе»)
36. Георгій Остров (приватний підприємець)
37. Ігор Курілін (чинний депутат Княгининівської сільської ради, підприємець)
38. Віталій Бондар (директор луцького ліцею №27)
39. Марія Кеда (пенсіонерка)
40. Олена Горбань (підприємець)
41. Віктор Лінніков (генеральний директор ТзОВ «Обрій-Медтехніка»)
42. Оксана Степанюк (голова ГО «Центр освіти «Університет третього віку»).
За такий єдиний виборчий список кандидатів у депутати Луцької міської ради одноголосно проголосували усі 68 присутніх на зборах делегатів.
Зауважимо, що в територіальних округах у списках до Луцької міської ради під першими номерами йтимуть: округ №1 – Євгеній Ткачук; округ №2 – Вікторія Майборода; округ №3 – Ігор Поліщук; округ №4 – Оксана Лєщинська; округ №5 – Андрій Разумовський; округ №6 – Юрій Безпятко.
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На загальних зборах обласного осередку партії увечері 18 вересня озвучили перелік з усіх майже 1600 кандидатів у депутати місцевих рад і на посади голів громад. Серед цього переліку – список людей, які стали кандидатами у депутати Луцької міської ради.
У цьому переліку – 42 людини, які будуть у бюлетенях лучан на шести округах міста.
Це, зокрема:
1. Ігор Палиця (лідер партії «За майбутнє», чинний народний депутат)
2. Ігор Поліщук (радник Луцького міського голови)
3. Андрій Разумовський (забудовник, керівник Будівельної компанії «Інвестор»)
4. Оксана Лєщинська (директор КП «Луцька міська дитяча поліклініка»)
5. Катерина Шкльода (заступниця голови правління Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом»)
6. Роман Кравчук (пастор, керівник молодіжного напрямку Всеукраїнського союзу церков євангельських християн-баптистів )
7. Олег Тарасюк (підприємець)
8. Микола Дуда (директор ТОВ «Кристал Буд», за сумісництвом директор ТОВ «ЖК «Дрім Таун», ТОВ «ЖК «Яровиця»).
9. Вікторія Майборода (керівниця міського департаменту соцполітики)
10. Юлія Дацюк (чинна депутатка Луцькради, начальник відділу розвитку туризму управління туризму та промоції)
11. Борис Смаль (чинний депутат Луцькради, директор міського департаменту економічної політики)
12. Юрій Безпятко (чинний депутат міської ради, радник міського голови)
13. Костянтин Петрочук (чинний депутат міської ради, заступник міського голови)
14. Тетяна Янчук (чинна депутатка Луцькради, заступник директора Департаменту соціальної політики)
15. Наталія Гунько (підприємець)
16. Євгеній Ткачук (чинний депутат Луцькради, директор ПП «Автоцентр Плюс»)
17. Сергій Стрихарчук ( директор фірми «Бетон Брук Сервіс»)
18. Петро Бойко (чинний депутат Луцькради, голова правління ОСББ «Євродвір-Луцьк», ОСББ «Євродвір», ОСББ «Вікторія-Луцьк-1»)
19. Світлана Синюк (соціальний працівник у Територіальному центрі соціального обслуговування)
20. Вікторія Полякова-Кудрик (лікар-терапевт терапевтичного відділення міської лікарні)
21. Сергій Савчук (чинний депутат Луцькради, завідувач кафедри фізичної культури та спорту ЛНТУ)
22. Сергій Балицький (чинний депутат Луцькради, волонтер, директор ТОВ «Вишків Брук»)
23. Микола Дендіберін (чинний депутат Луцькради, пенсіонер)
24. Ліна Галан (начальниця міського управління соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді)
25. Тетяна Ціхоцька-Підгайна (відома співачка, головний адміністратор і солістка Заслуженої академічної капели України «Трембіта»)
26. Віктор Гуменюк (директор КП «Луцькводоканал»)
27. Іван Скорупський (директор ДКП «Луцьктепло»)
28. Олег Кобилинський (голова Луцької міської організації Спілки воїнів АТО Волині)
29. Юлія Батова (фахівець з питань територіального розвитку ТОВ «Сі Ес Ді Лаб»)
30. Ірина Дяченко (фотохудожниця, тимчасово не працює)
31. Олександр Кулаков (директор КЗ «Волинський обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх»)
32. Валерій Міщук (директор підприємства «Метал-Альянс»)
33. Валерій Панчук (директор Луцької ДЮСШ № 2, голова федерації настільного тенісу Волині )
34. Наталія Винарська (тимчасово не працює)
35. Інна Гачукова (вчитель-логопед дошкільного навчального закладу №8, очільниця громадської організації «Повір у себе»)
36. Георгій Остров (приватний підприємець)
37. Ігор Курілін (чинний депутат Княгининівської сільської ради, підприємець)
38. Віталій Бондар (директор луцького ліцею №27)
39. Марія Кеда (пенсіонерка)
40. Олена Горбань (підприємець)
41. Віктор Лінніков (генеральний директор ТзОВ «Обрій-Медтехніка»)
42. Оксана Степанюк (голова ГО «Центр освіти «Університет третього віку»).
За такий єдиний виборчий список кандидатів у депутати Луцької міської ради одноголосно проголосували усі 68 присутніх на зборах делегатів.
Зауважимо, що в територіальних округах у списках до Луцької міської ради під першими номерами йтимуть: округ №1 – Євгеній Ткачук; округ №2 – Вікторія Майборода; округ №3 – Ігор Поліщук; округ №4 – Оксана Лєщинська; округ №5 – Андрій Разумовський; округ №6 – Юрій Безпятко.
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Коментарі 1
Дяченко Ірина ))) немає слів.
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