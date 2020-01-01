Кого веде у Луцьку міську раду партія «За майбутнє». ІМЕНА

Волинська обласна організація політичної партії «За майбутнє» оголосила імена усіх кандидатів, яких делегувала на участь у місцевих виборах, що відбудуться 25 жовтня.На загальних зборах обласного осередку партії увечері 18 вересня озвучили перелік з усіх майже 1600 кандидатів у депутати місцевих рад і на посади голів громад. Серед цього переліку – список людей, які стали кандидатами у депутати Луцької міської ради.У цьому переліку – 42 людини, які будуть у бюлетенях лучан на шести округах міста.Це, зокрема:1.(лідер партії «За майбутнє», чинний народний депутат)2.(радник Луцького міського голови)3.(забудовник, керівник Будівельної компанії «Інвестор»)4.(директор КП «Луцька міська дитяча поліклініка»)5.(заступниця голови правління Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом»)6.(пастор, керівник молодіжного напрямку Всеукраїнського союзу церков євангельських християн-баптистів )7.(підприємець)8.(директор ТОВ «Кристал Буд», за сумісництвом директор ТОВ «ЖК «Дрім Таун», ТОВ «ЖК «Яровиця»).9.(керівниця міського департаменту соцполітики)10.(чинна депутатка Луцькради, начальник відділу розвитку туризму управління туризму та промоції)11.(чинний депутат Луцькради, директор міського департаменту економічної політики)12.(чинний депутат міської ради, радник міського голови)13.(чинний депутат міської ради, заступник міського голови)14.(чинна депутатка Луцькради, заступник директора Департаменту соціальної політики)15.(підприємець)16.(чинний депутат Луцькради, директор ПП «Автоцентр Плюс»)17.( директор фірми «Бетон Брук Сервіс»)18.(чинний депутат Луцькради, голова правління ОСББ «Євродвір-Луцьк», ОСББ «Євродвір», ОСББ «Вікторія-Луцьк-1»)19.(соціальний працівник у Територіальному центрі соціального обслуговування)20.(лікар-терапевт терапевтичного відділення міської лікарні)21.(чинний депутат Луцькради, завідувач кафедри фізичної культури та спорту ЛНТУ)22.(чинний депутат Луцькради, волонтер, директор ТОВ «Вишків Брук»)23.(чинний депутат Луцькради, пенсіонер)24.(начальниця міського управління соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді)25.(відома співачка, головний адміністратор і солістка Заслуженої академічної капели України «Трембіта»)26.(директор КП «Луцькводоканал»)27.(директор ДКП «Луцьктепло»)28.(голова Луцької міської організації Спілки воїнів АТО Волині)29.(фахівець з питань територіального розвитку ТОВ «Сі Ес Ді Лаб»)30.(фотохудожниця, тимчасово не працює)31.(директор КЗ «Волинський обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх»)32.(директор підприємства «Метал-Альянс»)33.(директор Луцької ДЮСШ № 2, голова федерації настільного тенісу Волині )34.(тимчасово не працює)35.(вчитель-логопед дошкільного навчального закладу №8, очільниця громадської організації «Повір у себе»)36.(приватний підприємець)37.(чинний депутат Княгининівської сільської ради, підприємець)38.(директор луцького ліцею №27)39.(пенсіонерка)40.(підприємець)41.(генеральний директор ТзОВ «Обрій-Медтехніка»)42.(голова ГО «Центр освіти «Університет третього віку»).За такий єдиний виборчий список кандидатів у депутати Луцької міської ради одноголосно проголосували усі 68 присутніх на зборах делегатів.Зауважимо, що в територіальних округах у списках до Луцької міської ради під першими номерами йтимуть: округ №1 – Євгеній Ткачук; округ №2 – Вікторія Майборода; округ №3 – Ігор Поліщук; округ №4 – Оксана Лєщинська; округ №5 – Андрій Разумовський; округ №6 – Юрій Безпятко.