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У ресторації «Брама» – 25% знижки на усю «гарячу лінію» харчування*

У ресторації «Брама» – 25% знижки на усю «гарячу лінію» харчування*
У Ресторації «Брама у світ смаків» у Луцьку гостям закладу пропонують скористатися вигідною пропозицією – 25% знижки на «гарячу лінію» швидкого харчування.

Про це повідомляє адміністрація закладу.

Зазначають, що акційна пропозиція діє щодня з 18:00.

«Приходь, обирай, що тобі до смаку, та купуй за вигідною ціною»,– пише адміністрація.

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Теги: ПортCity, Луцьк, реклама
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