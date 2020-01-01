У ресторації «Брама» – 25% знижки на усю «гарячу лінію» харчування*
Сьогодні, 09:40
У Ресторації «Брама у світ смаків» у Луцьку гостям закладу пропонують скористатися вигідною пропозицією – 25% знижки на «гарячу лінію» швидкого харчування.
Про це повідомляє адміністрація закладу.
Зазначають, що акційна пропозиція діє щодня з 18:00.
«Приходь, обирай, що тобі до смаку, та купуй за вигідною ціною»,– пише адміністрація.
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Про це повідомляє адміністрація закладу.
Зазначають, що акційна пропозиція діє щодня з 18:00.
«Приходь, обирай, що тобі до смаку, та купуй за вигідною ціною»,– пише адміністрація.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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