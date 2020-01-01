Нічні заморозки та до +25° вдень: синоптики розповіли, яким буде початок тижня





Про це Укрінформу повідомили в



"21 вересня в Україні, крім Волинської, більшості районів Закарпатської та Чернігівської областей, надзвичайний рівень пожежної небезпеки. ...Температура вночі 3-8° тепла (у східних областях на поверхні ґрунту місцями заморозки 0-3°), вдень 20-25° тепла", - йдеться у повідомленні.



22-23 вересня очікується невелика хмарність, без опадів. Вітер південно-західний з переходом на південно-східний, 3-8 м/с.



Температура у південній частині вночі 7-12° (на узбережжі морів до 15°), вдень 22-27°; на решті території вночі 22 вересня 4-9° тепла (у східних областях на поверхні ґрунту місцями заморозки 0-3°), 23 вересня 6-11° тепла; вдень 20-25°.



24- 25 вересня теж прогнозують дні без опадів, лише на Закарпатті, вдень 25 вересня і на Волині, Львівщині та Івано-Франківщині невеликий дощ, місцями гроза. Температура вночі 7-13° тепла, на узбережжі морів до 16°, вдень 21-27°.



21 вересня у Києві та області невелика хмарність, без опадів. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 22-25°. 22-23 вересня знову очікується невелика хмарність, без опадів. Температура вночі 7-12° тепла, вдень 20-26°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Синоптики прогнозують в Україні теплу погоду найближчими днями. 21 вересня прогріється до 25 градусів тепла.Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі "21 вересня в Україні, крім Волинської, більшості районів Закарпатської та Чернігівської областей, надзвичайний рівень пожежної небезпеки. ...Температура вночі 3-8° тепла (у східних областях на поверхні ґрунту місцями заморозки 0-3°), вдень 20-25° тепла", - йдеться у повідомленні.22-23 вересня очікується невелика хмарність, без опадів. Вітер південно-західний з переходом на південно-східний, 3-8 м/с.Температура у південній частині вночі 7-12° (на узбережжі морів до 15°), вдень 22-27°; на решті території вночі 22 вересня 4-9° тепла (у східних областях на поверхні ґрунту місцями заморозки 0-3°), 23 вересня 6-11° тепла; вдень 20-25°.24- 25 вересня теж прогнозують дні без опадів, лише на Закарпатті, вдень 25 вересня і на Волині, Львівщині та Івано-Франківщині невеликий дощ, місцями гроза. Температура вночі 7-13° тепла, на узбережжі морів до 16°, вдень 21-27°.21 вересня у Києві та області невелика хмарність, без опадів. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 22-25°. 22-23 вересня знову очікується невелика хмарність, без опадів. Температура вночі 7-12° тепла, вдень 20-26°.

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