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Нічні заморозки та до +25° вдень: синоптики розповіли, яким буде початок тижня

Нічні заморозки та до +25° вдень: синоптики розповіли, яким буде початок тижня
Синоптики прогнозують в Україні теплу погоду найближчими днями. 21 вересня прогріється до 25 градусів тепла.

Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.

"21 вересня в Україні, крім Волинської, більшості районів Закарпатської та Чернігівської областей, надзвичайний рівень пожежної небезпеки. ...Температура вночі 3-8° тепла (у східних областях на поверхні ґрунту місцями заморозки 0-3°), вдень 20-25° тепла", - йдеться у повідомленні.

22-23 вересня очікується невелика хмарність, без опадів. Вітер південно-західний з переходом на південно-східний, 3-8 м/с.

Температура у південній частині вночі 7-12° (на узбережжі морів до 15°), вдень 22-27°; на решті території вночі 22 вересня 4-9° тепла (у східних областях на поверхні ґрунту місцями заморозки 0-3°), 23 вересня 6-11° тепла; вдень 20-25°.

24- 25 вересня теж прогнозують дні без опадів, лише на Закарпатті, вдень 25 вересня і на Волині, Львівщині та Івано-Франківщині невеликий дощ, місцями гроза. Температура вночі 7-13° тепла, на узбережжі морів до 16°, вдень 21-27°.

21 вересня у Києві та області невелика хмарність, без опадів. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 22-25°. 22-23 вересня знову очікується невелика хмарність, без опадів. Температура вночі 7-12° тепла, вдень 20-26°.

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Теги: синоптики, погода, температура
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