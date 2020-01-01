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Зібрали 50 мішків сміття: небайдужі волиняни розчистили берег річки. ФОТО

Зібрали 50 мішків сміття: небайдужі волиняни розчистили берег річки. ФОТО
18 та 19 вересня відбулась екологічна акція з нагоди Міжнародного дня чистих берегів, ініційована Волинським рибоохоронним патрулем.

Про це повідомляє пресслужба Волинського рибпатруля.

Так, учасники заходу два дні прибирали від сміття берегову лінію річки Західний Буг між селами Литовеж та Мовники Іваничівського району Волинської області. До акції, окрім державних інспекторів рибоохорони, долучилися небайдужі громадяни та навіть діти.

Учасники прибирання зібрали близько 50 мішків сміття: пластикових і скляних пляшок, поліетилену, целофану, недопалків, покришок тощо. Спільними зусиллями з берегу річки на сміттєзвалище вивезли повний причіп сміття.

"Волинський рибоохоронний патруль дякує усім за участь в заходах та попереджає про шкоду, яку несе сміття на берегах водойм. Потрапляючи у воду, воно повільно знищує екосистему річок та морів", - йдеться у повідомленні.

Зібрали 50 мішків сміття: небайдужі волиняни розчистили берег річки. ФОТО
Зібрали 50 мішків сміття: небайдужі волиняни розчистили берег річки. ФОТО
Зібрали 50 мішків сміття: небайдужі волиняни розчистили берег річки. ФОТО
Зібрали 50 мішків сміття: небайдужі волиняни розчистили берег річки. ФОТО
Зібрали 50 мішків сміття: небайдужі волиняни розчистили берег річки. ФОТО

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Теги: Волинь, міжнародна акція, рибпатруль
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