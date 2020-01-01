У Польщі затримали українця, який інсценував власну смерть заради великої суми страхових виплат
Сьогодні, 13:45
Польська поліція затримала 38-річного громадянина України, який вимагав 26 млн злотих у декількох страхових полісів. Чоловік інсценував свою смерть за допомогою українських служб. Йому загрожує 10 років позбавлення волі.
Про це пише ТСН з посиланням на видання dziennik.pl.
Зазначається, що в кінці жовтня 2019 року мати Євгенія П. звернулася в більш ніж десяток страхових компаній в Польщі, жінка звернулася за компенсацією за смерть сина, який є громадянином України. Поліс був на загальну суму майже 26 мільйонів злотих.
Мати 38-річного чоловіка заявила, що її син загинув в липні 2019 року в результаті нещасного випадку. Він нібито випав за борт човна під час зіткнення в Київському водосховищі з іншим човном. З представлених жінкою документів випливає, що її син потонув. Його тіло нібито було знайдено два місяці по тому і кремовано на наступний день.
Співробітниками Управління по боротьбі з організованою економічною злочинністю встановлено, що в період від жовтня 2018 року до січня 2019 року Євген П. уклав договори страхування життя у двадцяти страхових компаніях.
Також було встановлено, що чоловік отримав польське громадянство в грудні 2018 року і використовує польські документи, про що не повідомляв ні одну страхову компанію.
Поліція з'ясувала, що чоловік подорожував в той час, коли повинен був мертвим. За польським документам він відвідав Україну, Великобританію, Туреччину і Кіпр.
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Про це пише ТСН з посиланням на видання dziennik.pl.
Зазначається, що в кінці жовтня 2019 року мати Євгенія П. звернулася в більш ніж десяток страхових компаній в Польщі, жінка звернулася за компенсацією за смерть сина, який є громадянином України. Поліс був на загальну суму майже 26 мільйонів злотих.
Мати 38-річного чоловіка заявила, що її син загинув в липні 2019 року в результаті нещасного випадку. Він нібито випав за борт човна під час зіткнення в Київському водосховищі з іншим човном. З представлених жінкою документів випливає, що її син потонув. Його тіло нібито було знайдено два місяці по тому і кремовано на наступний день.
Співробітниками Управління по боротьбі з організованою економічною злочинністю встановлено, що в період від жовтня 2018 року до січня 2019 року Євген П. уклав договори страхування життя у двадцяти страхових компаніях.
Також було встановлено, що чоловік отримав польське громадянство в грудні 2018 року і використовує польські документи, про що не повідомляв ні одну страхову компанію.
Поліція з'ясувала, що чоловік подорожував в той час, коли повинен був мертвим. За польським документам він відвідав Україну, Великобританію, Туреччину і Кіпр.
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