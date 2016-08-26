Вкрадені мільйони ховали у холодильнику: керівників «Укрзалізниці» викрили на корупційній схемі. ФОТО





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Оперативники спецслужби встановили, що посадовці штучно створили для однієї із філій АТ «Укрзалізниця» завідомо невигідні умови для курсування регулярних контейнерних поїздів. Це призвело до необхідності залучити приватні комерційні структури для пошуку клієнтів. У подальшому такі послуги почала надавати підконтрольна організаторам комерційна структура, яка фактично монополізувала цей сегмент ринку.



Співробітники СБ України, у межах розпочатого кримінального провадження, задокументували виведення у тінь через рахунки фірм з ознаками фіктивності понад 4 мільйони гривень. Гроші були привласнені організаторами та учасниками протиправної схеми.



Під час обшуків у Києві та Одесі в службових приміщеннях Укрзалізниці та офісі комерційної структури правоохоронці виявили оригінали печаток компаній із ознаками фіктивності, чорнову бухгалтерію, фінансово-господарську документацію та матеріали листування фігурантів. Також вилучено понад 1,2 мільйона гривень, на які судом накладено арешт.



Наразі триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України.



Операція проводилась спільно зі слідчими Офісу великих платників податків ДФС під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Служба безпеки України викрила окремих керівників АТ «Укрзалізниця» на організації корупційної схеми під час контейнерних перевезень. Частину «виручки» вони сховали в холодильник разом з доказами корупційної схеми.Про це повідомляє Служба безпеки України.Оперативники спецслужби встановили, що посадовці штучно створили для однієї із філій АТ «Укрзалізниця» завідомо невигідні умови для курсування регулярних контейнерних поїздів. Це призвело до необхідності залучити приватні комерційні структури для пошуку клієнтів. У подальшому такі послуги почала надавати підконтрольна організаторам комерційна структура, яка фактично монополізувала цей сегмент ринку.Співробітники СБ України, у межах розпочатого кримінального провадження, задокументували виведення у тінь через рахунки фірм з ознаками фіктивності понад 4 мільйони гривень. Гроші були привласнені організаторами та учасниками протиправної схеми.Під час обшуків у Києві та Одесі в службових приміщеннях Укрзалізниці та офісі комерційної структури правоохоронці виявили оригінали печаток компаній із ознаками фіктивності, чорнову бухгалтерію, фінансово-господарську документацію та матеріали листування фігурантів. Також вилучено понад 1,2 мільйона гривень, на які судом накладено арешт.Наразі триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України.Операція проводилась спільно зі слідчими Офісу великих платників податків ДФС під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.

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