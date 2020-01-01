Курс валют у Луцьку на 22 вересня





Євро при купівлі становить – 32.847, продажу – 33.496.



Курс російського рубля: купівля – 0.329, продаж – 0.381.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.861, продаж – 7.580.



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