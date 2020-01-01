У Польщі в аварії загинув 25-річний хлопець з України





Як пoвідoмляє



За попередньою інформацією, винуватцем став 25-річний громадянин України. Перебуваючи за кермом автомобіля Opel, він не поступився правом першочергового проїзду автомобілю Audi A8, внаслідок чого сталося зіткнення.



Майже непритомного українця дістали з розбитого авто свідки події. Вони ж і розпочали реанімацію чоловіка, яку потім продовжили рятувальники, що прибули на місце події. Боротьба за життя чоловіка тривала понад одну годину, однак всі зусилля не принесли результату. Молодий українець помер внаслідок отриманих травм.



Пасажири Audi в результаті ДТП отримали травми різного ступеня складності. Одного з них після профілактичної госпіталізації відпустили додому. Натомість інший потрапив до лікарні в Юзефові.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Громадянин України розбився в аварії в Мазовецькому воєводстві у Польщі.Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на echodnia.eu, ДТП сталася минулої суботи в населеному пункті Смогожув (Пшисуський повіт) після 23:00.За попередньою інформацією, винуватцем став 25-річний громадянин України. Перебуваючи за кермом автомобіля Opel, він не поступився правом першочергового проїзду автомобілю Audi A8, внаслідок чого сталося зіткнення.Майже непритомного українця дістали з розбитого авто свідки події. Вони ж і розпочали реанімацію чоловіка, яку потім продовжили рятувальники, що прибули на місце події. Боротьба за життя чоловіка тривала понад одну годину, однак всі зусилля не принесли результату. Молодий українець помер внаслідок отриманих травм.Пасажири Audi в результаті ДТП отримали травми різного ступеня складності. Одного з них після профілактичної госпіталізації відпустили додому. Натомість інший потрапив до лікарні в Юзефові.

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