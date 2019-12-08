У Луцьку зарибнили річку. ФОТО

22 вересня відбулося зариблення на русловому ставку річки Омелянівка в межах міста Луцьк.Вселення здійснювалося з ініціативи та за рахунок коштів місцевих рибалок – любителів та небайдужих громадян, повідомляє пресслужба Волинського рибпатруля.Так, до річки випустили 160 кг дволітки риби середньою вагою близько 125 грамів/екз. Зокрема, вселили 1 280 коропів.Контроль за проведенням робіт із вселення риби здійснювали працівники Волинського рибоохоронного патруля. Зарибок для вселення виростили в ставовому рибному господарстві у селі Уляники Рожищенського району Волинської області.«Дякуємо всім, хто долучився до зариблення, за небайдужість до рибної галузі та допомогу у збереженні водних біоресурсів. В останні роки стан природного відтворення водних живих ресурсів значно погіршився внаслідок дії ряду факторів, таких як замулення та заростання нерестовищ, забруднення води, нерегульований вилов. Тому штучне зариблення дійсно необхідне, воно сприяє збільшенню видового різноманіття та сприяє відновленню рибогосподарського потенціалу водойм», - прокоментував начальник Волинського рибоохоронного патруля