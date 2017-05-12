Волиняни боргують за газ третину мільярда





Про це стало відомо днями під час засідання Антикризового енергетичного штабу під головуванням прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля щодо підготовки до опалювального сезону 2020-2021 років. Від Волині участь у засіданні взяли заступник голови облдержадміністрації Олександр Троханенко та керівництво управління житлово-комунального господарства ОДА,



В ході засідання проаналізували готовність теплопостачальних організацій до опалювального сезону. Станом на 18 вересня Україна готова до осінньо-зимового опалювального сезону на 90%, а запаси палива на ТЕС і ТЕЦ стабільно високі. Як наголосив глава Уряду, необхідно вжити усіх необхідних заходів, аби забезпечити стабільний опалювальний сезон. Також Денис Шмигаль звернувся до керівників областей з проханням озвучити проблемні питання, що потребують втручання Уряду.



«Всі українські родини, дитячі садочки, школи та лікарні взимку повинні бути забезпечені теплом. У нас є для цього всі умови. Сьогодні бачимо стабільно високі запаси палива на ТЕС і ТЕЦ, маємо рекордні запаси газу», — зазначив прем’єр-міністр.



На Волині, зокрема, також завершується робота з підготовки до опалювального сезону. Як повідомив начальник управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації Олег Токарев, поточні та капітальні ремонтні роботи на об’єктах теплопостачання та водопровідно-каналізаційного господарства проводяться відповідно до затверджених графіків. Всі види робіт, які забезпечують безперебійне постачання послуг, прогнозовано мають завершитись до 1 жовтня 2020 року. Також значні об’єми робіт проводяться з підготовки вулично-дорожнього господарства населених пунктів області, заготівлі посипкових матеріалів до осінньо-зимового періоду. Завершується ремонт спеціалізованої техніки.



Проблемним питанням по всій Україні, у т.ч. й на Волині, залишається сплата розрахунків за спожиті енергоносії. Наразі найбільшу заборгованість за спожиті природний газ, електроенергію, тепло та воду сьогодні мають саме побутові споживачі. Як наголошувалось в ході засідання Антикризового енергетичного штабу, максимальна сплата боргів за комунальні послуги необхідна для того, аби опалювальний сезон розпочався вчасно та без проблем.



За інформацією Олега Токарева, станом на 1 вересня 2020 року заборгованість споживачів області за спожитий природний газ перед ТОВ «Волиньгаз Збут» (із врахуванням попередніх років) становить 324,7 млн грн, заборгованість підприємств ТКЕ (теплокомуненерго) перед НАК «Нафтогаз України» (із врахуванням заборгованості попередніх років) – 254,9 млн грн, з яких найбільше боргує ДКП «Луцьктепло» – 196,5 млн грн.



У свою чергу, за спожиту електричну енергію з ТОВ «Волиньелектрозбут» населення заборгувало 86,9 млн грн (станом на 01.08.2020), а заборгованість підприємств ТКЕ (теплокомуненерго) за спожиту електроенергію становить 6,6 млн грн.



Щодо заборгованості споживачів за послуги водопостачання та водовідведення (станом на 01.08.2020), то сума боргу складає 78,8 млн грн, з яких населення боргує 46,6 млн грн. За послуги з теплопостачання заборгованість населення перед підприємствами ТКЕ становить 136,8 млн грн, з них лише підприємству «Луцьктепло» 94,7 млн грн.



Відтак, обласна державна адміністрація звертається до населення області з проханням здійснити максимальну оплату рахунків за спожиті енергоносії. На державному рівні громадянам надали підтримку на час карантину, яка полягає у не нарахуванні пені та штрафів за несплачені комунальні послуги. Також пільгові категорії населення можуть оформити відповідні пільги та субсидії. Відтак, вчасна оплата за комунальні послуги дасть можливість розпочати опалювальний сезон вчасно та забезпечити його стабільне проходження.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Найбільшу заборгованість за спожиті природний газ, електроенергію, тепло та воду сьогодні мають саме побутові споживачі.Про це стало відомо днями під час засідання Антикризового енергетичного штабу під головуванням прем’єр-міністра Українищодо підготовки до опалювального сезону 2020-2021 років. Від Волині участь у засіданні взяли заступник голови облдержадміністраціїта керівництво управління житлово-комунального господарства ОДА, йдеться на сайті Волинської ОДА.В ході засідання проаналізували готовність теплопостачальних організацій до опалювального сезону. Станом на 18 вересня Україна готова до осінньо-зимового опалювального сезону на 90%, а запаси палива на ТЕС і ТЕЦ стабільно високі. Як наголосив глава Уряду, необхідно вжити усіх необхідних заходів, аби забезпечити стабільний опалювальний сезон. Також Денис Шмигаль звернувся до керівників областей з проханням озвучити проблемні питання, що потребують втручання Уряду.«Всі українські родини, дитячі садочки, школи та лікарні взимку повинні бути забезпечені теплом. У нас є для цього всі умови. Сьогодні бачимо стабільно високі запаси палива на ТЕС і ТЕЦ, маємо рекордні запаси газу», — зазначив прем’єр-міністр.На Волині, зокрема, також завершується робота з підготовки до опалювального сезону. Як повідомив начальник управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації, поточні та капітальні ремонтні роботи на об’єктах теплопостачання та водопровідно-каналізаційного господарства проводяться відповідно до затверджених графіків. Всі види робіт, які забезпечують безперебійне постачання послуг, прогнозовано мають завершитись до 1 жовтня 2020 року. Також значні об’єми робіт проводяться з підготовки вулично-дорожнього господарства населених пунктів області, заготівлі посипкових матеріалів до осінньо-зимового періоду. Завершується ремонт спеціалізованої техніки.Проблемним питанням по всій Україні, у т.ч. й на Волині, залишається сплата розрахунків за спожиті енергоносії. Наразі найбільшу заборгованість за спожиті природний газ, електроенергію, тепло та воду сьогодні мають саме побутові споживачі. Як наголошувалось в ході засідання Антикризового енергетичного штабу, максимальна сплата боргів за комунальні послуги необхідна для того, аби опалювальний сезон розпочався вчасно та без проблем.За інформацією Олега Токарева, станом на 1 вересня 2020 року заборгованість споживачів області за спожитий природний газ перед ТОВ «Волиньгаз Збут» (із врахуванням попередніх років) становитьзаборгованість підприємств ТКЕ (теплокомуненерго) перед НАК «Нафтогаз України» (із врахуванням заборгованості попередніх років) – 254,9 млн грн, з яких найбільше боргує ДКП «Луцьктепло» – 196,5 млн грн.У свою чергу, за спожиту електричну енергію з ТОВ «Волиньелектрозбут» населення заборгувало 86,9 млн грн (станом на 01.08.2020), а заборгованість підприємств ТКЕ (теплокомуненерго) за спожиту електроенергію становить 6,6 млн грн.Щодо заборгованості споживачів за послуги водопостачання та водовідведення (станом на 01.08.2020), то сума боргу складає 78,8 млн грн, з яких населення боргує 46,6 млн грн. За послуги з теплопостачання заборгованість населення перед підприємствами ТКЕ становить 136,8 млн грн, з них лише підприємству «Луцьктепло» 94,7 млн грн.Відтак, обласна державна адміністрація звертається до населення області з проханням здійснити максимальну оплату рахунків за спожиті енергоносії. На державному рівні громадянам надали підтримку на час карантину, яка полягає у не нарахуванні пені та штрафів за несплачені комунальні послуги. Також пільгові категорії населення можуть оформити відповідні пільги та субсидії. Відтак, вчасна оплата за комунальні послуги дасть можливість розпочати опалювальний сезон вчасно та забезпечити його стабільне проходження.

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