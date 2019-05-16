У Луцькому НТУ відкрили майстерню робототехніки. ФОТО





Відбулося це 22 вересня, йдеться на



На презентацію завітали в.о. ректора Петро Савчук та проректорка з НПР Валентина Ткачук. Петро Савчук відзначив, що спеціалісти комп'ютерної галузі особливо затребувані в умовах сучасності, тому Луцький НТУ створює максимальні умови, аби підготувати конкурентних та висококласних фахівців.





Викладачка кафедри комп'ютерної інженерії та кібербезпеки Ніна Здолбіцька провела для молодих комп’ютерних інженерів демонстрацію робототехніки та її можливостей, а також розповіла, за яким принципом вони працюють. Потому, про особливості лабораторії розповіла завідувачка кафедри Наталія Чернящук.



За її словами, лабораторія моніторингу створена для напрацювання практичних навичок студентів в області дослідження різноманітних аномалій (DDOS, Brute Force, ескалація привілеїв і таке інше), які виникають в інфраструктурі підприємства.





В лабораторії встановили вільне програмне забезпечення, а саме Elasticsearch, Kibana, Grafana. Elasticsearch. Kibana і Grafana надають користувачеві інтерфейс для візуалізації даних (dashboard), побудови різноманітних запитів, фільтрів. Окремо використовують механізм надсилання сповіщень Grafana (Alert) про аномальну поведінку в інфраструктурі.





Коли студенти використовуватимуть це програмне забезпечення, вони навчаться налаштовувати збір даних з кінцевих та проміжних пристроїв в Elasticsearch та аналізувати них. Ці практичні навички будуть корисними в майбутній професії, оскільки дадуть студентам необхідний рівень знань для розслідування інцидентів кібербезпеки в інфраструктурі, яку вони будуть обслуговувати.



Запрошеним гостем на презентацію був інспектор відділу протидії кіберзлочинам Департаменту кіберполіції Національної поліції України Тарас Басюк. Він розповів про особливості роботи Департаменту, методи, які застосовують при розслідуванні кіберзлочинів, а також, про знання, які необхідні аби стати спеціалістом з кібербезпеки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцькому технічному університеті на базі кафедри комп’ютерної інженерії та кібербезпеки презентували спеціалізовану лабораторію моніторингу комп‘ютерних систем та мереж, а також студентську майстерню робототехніки.Відбулося це 22 вересня, йдеться на сайті Луцького національного технічного університету.На презентацію завітали в.о. ректората проректорка з НПР. Петро Савчук відзначив, що спеціалісти комп'ютерної галузі особливо затребувані в умовах сучасності, тому Луцький НТУ створює максимальні умови, аби підготувати конкурентних та висококласних фахівців.Викладачка кафедри комп'ютерної інженерії та кібербезпекипровела для молодих комп’ютерних інженерів демонстрацію робототехніки та її можливостей, а також розповіла, за яким принципом вони працюють. Потому, про особливості лабораторії розповіла завідувачка кафедриЗа її словами, лабораторія моніторингу створена для напрацювання практичних навичок студентів в області дослідження різноманітних аномалій (DDOS, Brute Force, ескалація привілеїв і таке інше), які виникають в інфраструктурі підприємства.В лабораторії встановили вільне програмне забезпечення, а саме Elasticsearch, Kibana, Grafana. Elasticsearch. Kibana і Grafana надають користувачеві інтерфейс для візуалізації даних (dashboard), побудови різноманітних запитів, фільтрів. Окремо використовують механізм надсилання сповіщень Grafana (Alert) про аномальну поведінку в інфраструктурі.Коли студенти використовуватимуть це програмне забезпечення, вони навчаться налаштовувати збір даних з кінцевих та проміжних пристроїв в Elasticsearch та аналізувати них. Ці практичні навички будуть корисними в майбутній професії, оскільки дадуть студентам необхідний рівень знань для розслідування інцидентів кібербезпеки в інфраструктурі, яку вони будуть обслуговувати.Запрошеним гостем на презентацію був інспектор відділу протидії кіберзлочинам Департаменту кіберполіції Національної поліції України. Він розповів про особливості роботи Департаменту, методи, які застосовують при розслідуванні кіберзлочинів, а також, про знання, які необхідні аби стати спеціалістом з кібербезпеки.

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