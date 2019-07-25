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Синоптик розповіла, коли в Україну прийдуть дощі і похолодання

Синоптик розповіла, коли в Україну прийдуть дощі і похолодання
В Україні завтра, 24 вересня, знову переважатиме сонячна ясна погода. Але вже відчутні дощі з'являться в неділю, 27 вересня.

Про це на сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталія Діденко.

За її словами, температура повітря вночі буде +7+12 градусів, на Півдні +12+16 градусів, завтра вдень очікується +22+27 градусів.

Синоптик зауважує, що у найближчі суботу-неділю в Україні очікують сильний, до штормових поривів, південно-східний вітер.

"А вже на наступному тижні повітря в Україні передбачається свіжішим, хоча про якесь обвальне похолодання не йдеться", - йдеться у дописі.

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Теги: синоптики, прогноз, погода, Наталка Діденко, похолодання, Україна
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