Синоптик розповіла, коли в Україну прийдуть дощі і похолодання

В Україні завтра, 24 вересня, знову переважатиме сонячна ясна погода. Але вже відчутні дощі з'являться в неділю, 27 вересня.Про це на сторінці у Facebook повідомила синоптикЗа її словами, температура повітря вночі буде +7+12 градусів, на Півдні +12+16 градусів, завтра вдень очікується +22+27 градусів.Синоптик зауважує, що у найближчі суботу-неділю в Україні очікують сильний, до штормових поривів, південно-східний вітер."А вже на наступному тижні повітря в Україні передбачається свіжішим, хоча про якесь обвальне похолодання не йдеться", - йдеться у дописі.