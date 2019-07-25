Синоптик розповіла, коли в Україну прийдуть дощі і похолодання
Сьогодні, 13:01
В Україні завтра, 24 вересня, знову переважатиме сонячна ясна погода. Але вже відчутні дощі з'являться в неділю, 27 вересня.
Про це на сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталія Діденко.
За її словами, температура повітря вночі буде +7+12 градусів, на Півдні +12+16 градусів, завтра вдень очікується +22+27 градусів.
Синоптик зауважує, що у найближчі суботу-неділю в Україні очікують сильний, до штормових поривів, південно-східний вітер.
"А вже на наступному тижні повітря в Україні передбачається свіжішим, хоча про якесь обвальне похолодання не йдеться", - йдеться у дописі.
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Про це на сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталія Діденко.
За її словами, температура повітря вночі буде +7+12 градусів, на Півдні +12+16 градусів, завтра вдень очікується +22+27 градусів.
Синоптик зауважує, що у найближчі суботу-неділю в Україні очікують сильний, до штормових поривів, південно-східний вітер.
"А вже на наступному тижні повітря в Україні передбачається свіжішим, хоча про якесь обвальне похолодання не йдеться", - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
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