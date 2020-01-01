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На Донбасі двоє військових підірвалися на вибухівці

На Донбасі двоє військових підірвалися на вибухівці
На Донбасі двоє українських військових підірвалися на вибухівці і отримали осколкові поранення.

Про це повідомляє пресслужба Оперативно-тактичного угруповання "Схід" у facebook.

"Сьогодні, 23 вересня, у районі населеного пункту Піски внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої двоє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил отримали осколкові поранення", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що захисникам України надали домедична допомога, їх оперативно доправлено до лікувального закладу. Стан здоров’я воїнів середнього ступеня важкості.

На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку. Обставини з’ясовують.

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Теги: Донбас, військові, вибухівка
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