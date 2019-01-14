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Синоптики розповіли, чи буде зима в Україні зі снігом

Синоптики розповіли, чи буде зима в Україні зі снігом
Синоптики обіцяють взимку 2020-2021 в Україні теплу погоду з нетривалими періодами морозів. У грудні протримається плюсова температура, а під Новий рік можливі сніг і заморозки.

Також метеорологи, з якими поспілкувався OBOZREVATEL, прогнозують збереження тенденцій минулих років: скорочення тривалості зими і навіть можливі крижані дощі.

Зокрема, синоптик Тетяна Адаменко підкреслила, що є ймовірність, що зима буде безсніжною, як і в минулому році, але також є ймовірність того, що в зимовий період будуть дощі. На її думку, це не найгірший варіант, так як Україна зараз страждає від посухи.

Синоптик Віра Балабух прогнозує, що цієї зими очікується мало снігу, крижані дощі, відлиги і невеликі морози.

У своєму річному прогнозі народний синоптик Володимир Деркач розповів, що в грудні буде плюсова температура як днем, так і вночі, а похолодання – тільки після Дня святого Миколая. Він навіть назвав останню декаду грудня "зимовим бабиним літом" через очікувану аномально теплу погоду. А ось перед самим Новим роком синоптик чекає на невеликі заморозки і сніг.

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Теги: зима, погода, синоптики
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