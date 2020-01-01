У Луцьку буде ще один фермерський ярмарок





Про це йшлося у четвер, 24 вересня, під час засідання виконкому Луцькради.



Начальник управління розвитку підприємництва та реклами Наталія Рибай зазначила, що продажу сільськогосподарської продукції власного виробництва відкриють ще локацію на вулиці Володимирській (поблизу житлових будинків 99-103). Працюватиме ярмарок щоденно (крім понеділка).



Проєктом рішення передбачили, що дозвіл на продаж сільськогосподарської продукції нададуть лише членам Асоціації фермерів та приватних землевласників Волинської області.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку затвердили ще одне місце для проведення сільськогосподарського ярмарку.Про це йшлося у четвер, 24 вересня, під час засідання виконкому Луцькради.Начальник управління розвитку підприємництва та рекламизазначила, що продажу сільськогосподарської продукції власного виробництва відкриють ще локацію на вулиці Володимирській (поблизу житлових будинків 99-103). Працюватиме ярмарок щоденно (крім понеділка).Проєктом рішення передбачили, що дозвіл на продаж сільськогосподарської продукції нададуть лише членам Асоціації фермерів та приватних землевласників Волинської області.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію