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У Луцьку буде ще один фермерський ярмарок

У Луцьку буде ще один фермерський ярмарок
У Луцьку затвердили ще одне місце для проведення сільськогосподарського ярмарку.

Про це йшлося у четвер, 24 вересня, під час засідання виконкому Луцькради.

Начальник управління розвитку підприємництва та реклами Наталія Рибай зазначила, що продажу сільськогосподарської продукції власного виробництва відкриють ще локацію на вулиці Володимирській (поблизу житлових будинків 99-103). Працюватиме ярмарок щоденно (крім понеділка).

Проєктом рішення передбачили, що дозвіл на продаж сільськогосподарської продукції нададуть лише членам Асоціації фермерів та приватних землевласників Волинської області.

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Теги: фермерський ярмарок, Луцьк, дозвіл
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