Толока з подвійною користю: «Інвестор» прибрав два сквери і зробить дитячий майданчик*

Будівельна компанія «Інвестор» взяла «під шефство» відразу дві зелені зони: ботанічний сад на вулиці Потебні та сквер за РАГСом.



Толока відбулася в четвер, 24 вересня, з нагоди Всесвітнього дня прибирання World Cleanup Day, – пишуть на



Довідково. Всесвітній день прибирання World Cleanup Day (WCD) відзначають втретє. Щороку у третю суботу вересня людям, урядам та організаціям у всьому світі пропонують взяти участь в акціях із прибирання, а також - обговорити нові рішення, як можна боротися із надлишком відходів. Проблема відходів у світі настільки глобальна, що уже до першої акції, яка відбулася 18 вересня 2018 року, долучилося 18 мільйонів людей. WCD координує естонська організація Let's Do It! World.



«Місця, де будемо прибирати, ми вибрали не випадково. Ботанічний сад розташований по сусідству із нашим житловим комплексом «Супернова», і є справжньою окрасою цього мікрорайону. Звичайно, тут давно треба провести реконструкцію, але поки такі заходи, як сьогоднішній, дозволяють підтримувати порядок. А сквер за РАГСом 5 років тому облаштовувала саме наша компанія. Було дуже приємно побачити, що тут все досі в гарному стані, а в порівнянні з іншими місцями - досить чисто. Значить, людям потрібен цей сквер і вони цінують це місце відпочинку», - розповів Андрій Разумовський.



Андрій Разумовський, директор 27 школи Віталій Бондар і місцевий активіст Андрій Сірук.



До толоки біля РАГСу долучилися місцеві активісти. Вони поділилися мрією про спорудження у сквері дитячого майданчика.



«Два роки ми подавали цей проект на конкурс громадських ініціатив, але, на жаль, не набрали достатньої кількості голосів. Тут справді гуляє дуже багато дітей і дитячий майданчик дуже потрібен», - поділився Андрій Сірук.



До речі, з його ініціативи свого часу поруч із сквером вдалося реалізувати інший проект - спеціальний майданчик для вигулу собак.



Андрій Разумовський пообіцяв, що компанія «Інвестор» долучиться до облаштування дитячого майданчика у сквері біля РАГСу.



У прибиранні на цій локації активну участь взяли учасники Спортивного клубу «Воїн», працівники Управління соціальних служб для сім’ї, дітей і молоді, а каву-брейк організувала ресторація «Хліб-Сіль».







Загалом під час прибирання на двох локаціях зібрали пів сотні мішків сміття. У ботанічному саду було помітно брудніше.



«Ми пройшли кілька метрів і вже мішки для сміття були повні! Прикро, що місцеві не дуже цінують таку чудову зону поруч, лишають після себе купи сміття… Але будемо «ламати» ситуацію! До толоки вже долучилися мешканці «Супернови», дуже допоміг Віктор Лінніков, і разом ми показали приклад іншим, що не треба чекати, поки хтось приїде і наведе порядок. Можна згуртуватися, вийти в парк на годинку-другу і прибрати», - прокоментував Сергій Стрихарчук.







ЧИТАТИ ТАКОЖ: «Ми можемо прибрати, а ви хоча б не смітіть»: як у Луцьку розчищали парк на Потебні.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Під час осінньої міні-толоки у Луцьку запланували прибирати п’ять локацій.взяла «під шефство» відразу дві зелені зони: ботанічний сад на вулиці Потебні та сквер за РАГСом.Толока відбулася в четвер, 24 вересня, з нагоди Всесвітнього дня прибирання World Cleanup Day, – пишуть на сайті забудовника.«Місця, де будемо прибирати, ми вибрали не випадково. Ботанічний сад розташований по сусідству із нашим житловим комплексом «Супернова», і є справжньою окрасою цього мікрорайону. Звичайно, тут давно треба провести реконструкцію, але поки такі заходи, як сьогоднішній, дозволяють підтримувати порядок. А сквер за РАГСом 5 років тому облаштовувала саме наша компанія. Було дуже приємно побачити, що тут все досі в гарному стані, а в порівнянні з іншими місцями - досить чисто. Значить, людям потрібен цей сквер і вони цінують це місце відпочинку», - розповівДо толоки біля РАГСу долучилися місцеві активісти. Вони поділилися мрією про спорудження у сквері дитячого майданчика.«Два роки ми подавали цей проект на конкурс громадських ініціатив, але, на жаль, не набрали достатньої кількості голосів. Тут справді гуляє дуже багато дітей і дитячий майданчик дуже потрібен», - поділивсяДо речі, з його ініціативи свого часу поруч із сквером вдалося реалізувати інший проект - спеціальний майданчик для вигулу собак.Андрій Разумовський пообіцяв, що компанія «Інвестор» долучиться до облаштування дитячого майданчика у сквері біля РАГСу.У прибиранні на цій локації активну участь взяли учасники Спортивного клубу «Воїн», працівники Управління соціальних служб для сім’ї, дітей і молоді, а каву-брейк організувала ресторація «Хліб-Сіль».Загалом під час прибирання на двох локаціях зібрали пів сотні мішків сміття. У ботанічному саду було помітно брудніше.«Ми пройшли кілька метрів і вже мішки для сміття були повні! Прикро, що місцеві не дуже цінують таку чудову зону поруч, лишають після себе купи сміття… Але будемо «ламати» ситуацію! До толоки вже долучилися мешканці «Супернови», дуже допоміг, і разом ми показали приклад іншим, що не треба чекати, поки хтось приїде і наведе порядок. Можна згуртуватися, вийти в парк на годинку-другу і прибрати», - прокоментував

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію