У Рівному невідомі кинули гранату у мікроавтобус. ФОТО





Вибух у салоні транспортного засобу «Volkswagen T5» у дворі багатоповерхівок на вулиці Грушевського в обласному центрі стався о 06:40 сьогодні, 25 вересня,



Жертв та постраждалих немає. На місці події працювали фахівці вибухотехнічної служби, патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановили, що зловмисники, розбивши скло з боку водія, кинули попередньо гранату РГД-5.



Вилучені її уламки та важіль відправлені для проведення експертизи. Внаслідок вибуху пошкоджено салон авто, дверцята, лобове та бокове скло. Крім того, незначні механічні пошкодження отримав і припаркований поруч мікроавтобус.



Транспортний засіб належить 36-річній рівнянці, а користується ним 22-річний житель обласного центру, який залишив авто у дворі будинку за місцем проживання знайомої близько першої години ночі.



Слідчі Рівненського відділу поліції внесли відомості до ЄРДР за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України та проводять невідкладні слідчі дії щодо встановлення особи, причетної до злочину.





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