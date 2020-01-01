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Жахлива аварія Ан-26 під Харковом: рятувальники досі шукають людей під уламками. ОНОВЛЕНО

Жахлива аварія Ан-26 під Харковом: рятувальники досі шукають людей під уламками. ОНОВЛЕНО
таном на ранок 26 вересня тривають пошуки людей, які були в салоні військового літака Ан-26, що розбився в Чугуєві Харківської області.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС України у Telegram, передає Уніан.

На місце аварії відправили 62 рятувальників і 10 одиниць спецтехніки. Крім того, допомогу надають й психологи служби.
Станом на 9:20 ДСНС повідомила, що знайшла тіло однієї людини під фюзеляжем. Пошуки ще двох тривають.

Літак розбився при заході на посадку вночі 25 вересня. Крім екіпажу, на борту літака знаходилися курсанти Харківського університету Повітряних Сил ЗСУ.

За оновленою інформацією Офісу генпрокурора, в результаті аварії загинули 25 осіб, ще двох госпіталізували. Однією з можливих причин авіакатастрофи могла стати помилка екіпажу.

За фактом падіння Офіс генпрокурора почав кримінальне провадження про порушення правил польотів і підготовки до них, що спричинило катастрофу і тяжкі наслідки.
Володимир Зеленський заявив, що терміново виїжджає сьогодні в регіон.

У зв'язку з жахливою аварією в області оголосили 26 вересня Днем жалоби.


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Теги: літак, катастрофа
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