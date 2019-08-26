У селі поблизу Луцька відключать газ





Про це інформують на



Газу не буде 28 вересня року на вулиці Гірській з 09.00 до 17.00 години.



Споживачів просять, виходячи з помешкання, перекрити крани перед газовими приладами, бути обережними та дотримуватися правил безпеки при користуванні газом у побуті.



Відновлять газопостачання 28 вересня, з 14.00 години за умови доступу до газоспоживаючого обладнання в помешканнях.



«Просимо вибачення за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. АТ «Волиньгаз» повідомляє про тимчасове припинення газопостачання в селі Воротнів в зв’язку з проведенням ремонтних робіт на газопроводі середнього тиску.Про це інформують на сайті Підгайцівської громади Газу не буде 28 вересня року на вулиці Гірській з 09.00 до 17.00 години.Споживачів просять, виходячи з помешкання, перекрити крани перед газовими приладами, бути обережними та дотримуватися правил безпеки при користуванні газом у побуті.Відновлять газопостачання 28 вересня, з 14.00 години за умови доступу до газоспоживаючого обладнання в помешканнях.«Просимо вибачення за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні.

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