У селі поблизу Луцька відключать газ
Сьогодні, 07:39
АТ «Волиньгаз» повідомляє про тимчасове припинення газопостачання в селі Воротнів в зв’язку з проведенням ремонтних робіт на газопроводі середнього тиску.
Про це інформують на сайті Підгайцівської громади.
Газу не буде 28 вересня року на вулиці Гірській з 09.00 до 17.00 години.
Споживачів просять, виходячи з помешкання, перекрити крани перед газовими приладами, бути обережними та дотримуватися правил безпеки при користуванні газом у побуті.
Відновлять газопостачання 28 вересня, з 14.00 години за умови доступу до газоспоживаючого обладнання в помешканнях.
«Просимо вибачення за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні.
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Про це інформують на сайті Підгайцівської громади.
Газу не буде 28 вересня року на вулиці Гірській з 09.00 до 17.00 години.
Споживачів просять, виходячи з помешкання, перекрити крани перед газовими приладами, бути обережними та дотримуватися правил безпеки при користуванні газом у побуті.
Відновлять газопостачання 28 вересня, з 14.00 години за умови доступу до газоспоживаючого обладнання в помешканнях.
«Просимо вибачення за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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