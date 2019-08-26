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У селі поблизу Луцька відключать газ

У селі поблизу Луцька відключать газ
АТ «Волиньгаз» повідомляє про тимчасове припинення газопостачання в селі Воротнів в зв’язку з проведенням ремонтних робіт на газопроводі середнього тиску.

Про це інформують на сайті Підгайцівської громади.

Газу не буде 28 вересня року на вулиці Гірській з 09.00 до 17.00 години.

Споживачів просять, виходячи з помешкання, перекрити крани перед газовими приладами, бути обережними та дотримуватися правил безпеки при користуванні газом у побуті.

Відновлять газопостачання 28 вересня, з 14.00 години за умови доступу до газоспоживаючого обладнання в помешканнях.

«Просимо вибачення за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні.

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Теги: Воротнів, газ, відключення, ремонт
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