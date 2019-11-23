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У Луцьку відбувся патріотичний забіг в пам’ять про загиблих воїнів

У Луцьку відбувся патріотичний забіг в пам’ять про загиблих воїнів
У Луцьку на Театральному майдані відбувся Всеукраїнський патріотичний забіг з легкої атлетики в пам’ять про загиблих воїнів “Шаную воїнів, біжу за Героїв України”.

Учасники бігли дистанцію 1.2 кілометра. Про це Суспільному розповів головний консультант управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації Вадим Гундерич.

Перед початком спортивного дійства пам’ять загиблих за Україну учасників АТО/ООС вшанували хвилиною мовчання.

Для участі в забігу зареєструвалися 360 учасників. Наймолодшому — шість років.

Дистанцію долали за маршрутом: Театральний майдан – проспект Волі – перехрестя на вулиці Шопена і проспекту Волі – Театральний майдан.

Дистанцію 1.2 кілометра бігла Андріана Плоскіна. Вона приїхала до Луцька із Закарпаття.

“Цей забіг присвячується загиблим бійцям АТО. Зараз бійці обороняють наші кордони, щоб ми могли мирно ходити і пробігти цей забіг”, – каже учасниця.

У Луцьку відбувся патріотичний забіг в пам’ять про загиблих воїнів

На патріотичний забіг з легкої атлетики в пам’ять про загиблих воїнів, прийшов батько загиблого бійця Микола Чабанчук. Каже: це пам'ять, про дітей, які загинули за Україну.

У Луцьку відбувся патріотичний забіг в пам’ять про загиблих воїнів

"Чабанчук Денис загинув 18 лютого 2015 року у районі Дебальцевого. Був поранений. Вивозили і машина декілька раз наїхала на міну. Останній раз був сильний. Усі, хто був у цій машині, всі загинули. Окрім одного, Вадима Свиреденка, який зараз в адміністрації президента, опікується тими пораненими військовими",- розповів Микола Чабанчук.

Цілою сім'єю біг В'ячеслав Оксентюк. Каже: меншому сину рік, його провезли дистанцією у візку. Сьогодні тут, розповідає, щоб вшанувати друга Олексія Тарасюка.

У Луцьку відбувся патріотичний забіг в пам’ять про загиблих воїнів

"Я сам учасник АТО, я біг за свого друга, однокласника, який загинув при виході з Іловайська. У цей день, коли ми пам'ятаємо усіх людей, які віддали життя за Україну, то вони живуть", – говорить учасник АТО В'ячеслав Оксентюк.

У Луцьку відбувся патріотичний забіг в пам’ять про загиблих воїнів

Медпрацівник "швидкої" Сергій Троць розповів, за медичною допомогою ніхто з учасників забігу не звертався.

Зі слів патрульного поліцейського Тараса Видри, учать у заході взяли понад 300 людей. Правопорушень, каже, не зафіксували.

У Луцьку відбувся патріотичний забіг в пам’ять про загиблих воїнів
У Луцьку відбувся патріотичний забіг в пам’ять про загиблих воїнів
У Луцьку відбувся патріотичний забіг в пам’ять про загиблих воїнів
У Луцьку відбувся патріотичний забіг в пам’ять про загиблих воїнів
У Луцьку відбувся патріотичний забіг в пам’ять про загиблих воїнів

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Теги: забіг, пам'ять, вшанування
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