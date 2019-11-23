У Луцьку відбувся патріотичний забіг в пам’ять про загиблих воїнів





Учасники бігли дистанцію 1.2 кілометра. Про це Вадим Гундерич.



Перед початком спортивного дійства пам’ять загиблих за Україну учасників АТО/ООС вшанували хвилиною мовчання.



Для участі в забігу зареєструвалися 360 учасників. Наймолодшому — шість років.



Дистанцію долали за маршрутом: Театральний майдан – проспект Волі – перехрестя на вулиці Шопена і проспекту Волі – Театральний майдан.



Дистанцію 1.2 кілометра бігла Андріана Плоскіна. Вона приїхала до Луцька із Закарпаття.



“Цей забіг присвячується загиблим бійцям АТО. Зараз бійці обороняють наші кордони, щоб ми могли мирно ходити і пробігти цей забіг”, – каже учасниця.





На патріотичний забіг з легкої атлетики в пам’ять про загиблих воїнів, прийшов батько загиблого бійця Микола Чабанчук. Каже: це пам'ять, про дітей, які загинули за Україну.





"Чабанчук Денис загинув 18 лютого 2015 року у районі Дебальцевого. Був поранений. Вивозили і машина декілька раз наїхала на міну. Останній раз був сильний. Усі, хто був у цій машині, всі загинули. Окрім одного, Вадима Свиреденка, який зараз в адміністрації президента, опікується тими пораненими військовими",- розповів Микола Чабанчук.



Цілою сім'єю біг В'ячеслав Оксентюк. Каже: меншому сину рік, його провезли дистанцією у візку. Сьогодні тут, розповідає, щоб вшанувати друга Олексія Тарасюка.





"Я сам учасник АТО, я біг за свого друга, однокласника, який загинув при виході з Іловайська. У цей день, коли ми пам'ятаємо усіх людей, які віддали життя за Україну, то вони живуть", – говорить учасник АТО В'ячеслав Оксентюк.





Медпрацівник "швидкої" Сергій Троць розповів, за медичною допомогою ніхто з учасників забігу не звертався.



Зі слів патрульного поліцейського Тараса Видри, учать у заході взяли понад 300 людей. Правопорушень, каже, не зафіксували.





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