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У «PremierCity» – вигідна пропозиція для любителів кіно і активного відпочинку*

У «PremierCity» – вигідна пропозиція для любителів кіно і активного відпочинку*
У кінотеатрі «PremierCity» запустили вигідну акційну пропозицію для любителів кіно і активних розваг на роликах.

Про це повідомляє адміністрація закладу.

Так, при купівлі квитка у кінотеатр «PremierCity» відвідувачі отримуватимуть купон зі знижкою 40% на арену розваг «GeneratorCity».

Тож усіх очочих запрошують до ТРЦ «ПортCity» для відпочинку.

У «PremierCity» – вигідна пропозиція для любителів кіно і активного відпочинку*

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Теги: PremierCity, акція, розваги
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