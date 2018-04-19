У «PremierCity» – вигідна пропозиція для любителів кіно і активного відпочинку*





Про це повідомляє адміністрація закладу.



Так, при купівлі квитка у кінотеатр «PremierCity» відвідувачі отримуватимуть купон зі знижкою 40% на арену розваг «GeneratorCity».



Тож усіх очочих запрошують до ТРЦ «ПортCity» для відпочинку.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У кінотеатрі «PremierCity» запустили вигідну акційну пропозицію для любителів кіно і активних розваг на роликах.Про це повідомляє адміністрація закладу.Так, при купівлі квитка у кінотеатр «PremierCity» відвідувачі отримуватимуть купон зі знижкою 40% на арену розваг «GeneratorCity».Тож усіх очочих запрошують до ТРЦ «ПортCity» для відпочинку.

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