У «PremierCity» – вигідна пропозиція для любителів кіно і активного відпочинку*
Сьогодні, 17:19
У кінотеатрі «PremierCity» запустили вигідну акційну пропозицію для любителів кіно і активних розваг на роликах.
Про це повідомляє адміністрація закладу.
Так, при купівлі квитка у кінотеатр «PremierCity» відвідувачі отримуватимуть купон зі знижкою 40% на арену розваг «GeneratorCity».
Тож усіх очочих запрошують до ТРЦ «ПортCity» для відпочинку.
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Про це повідомляє адміністрація закладу.
Так, при купівлі квитка у кінотеатр «PremierCity» відвідувачі отримуватимуть купон зі знижкою 40% на арену розваг «GeneratorCity».
Тож усіх очочих запрошують до ТРЦ «ПортCity» для відпочинку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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