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Учені розробили слуховий апарат вартістю один долар

Учені розробили слуховий апарат вартістю один долар
У США команда науковців Технологічного інституту штату Джорджия розробила пристрій для посилення слуху, який можна зібрати самому, витративши на комплектуючі близько одного долара.

Як передає Укрінформ, про це розповідає портал Sci Tech Daily.

Таким чином, дослідники хочуть допомогти сотням мільйонів людей похилого віку по всьому світу, які не можуть дозволити собі існуючі слухові пристрої, з вирішенням проблеми вікового погіршення слуху.

Учені розробили слуховий апарат вартістю один долар

Надзвичайно дешевий пристрій, відомий як LoCHAid, спроєктований для легкого виготовлення та ремонту у місцях, де звичайні слухові пристрої недоступні для більшості громадян.

Учені розробили слуховий апарат вартістю один долар

Головна проблема існуючих слухових пристроїв - їхня ціна. Середня вартість такого гаджета сьогодні - майже 4 700 доларів.

Щоб знизити вартість пристрою, вчені відмовилися від дорогих цифрових сигнальних процесорів, а розробники встановили замість них електронні фільтри для регулювання частотних параметрів.

Серед мінусів пристрою: наразі його розмір більший, ніж у аналогів, а очікуваний термін служби - півтора року. Змінювати батарейки потрібно раз на три тижні.

Учені розробили слуховий апарат вартістю один долар

Втім, як запевняють розробники, вони продовжують працювати над його розміром. Найближчим часом збираються випустити компактну версію пристрою, а потім перейти до клінічних випробувань.

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Теги: слуховий апарат, винахід
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