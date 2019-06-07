Учені розробили слуховий апарат вартістю один долар





Як передає



Таким чином, дослідники хочуть допомогти сотням мільйонів людей похилого віку по всьому світу, які не можуть дозволити собі існуючі слухові пристрої, з вирішенням проблеми вікового погіршення слуху.





Надзвичайно дешевий пристрій, відомий як LoCHAid, спроєктований для легкого виготовлення та ремонту у місцях, де звичайні слухові пристрої недоступні для більшості громадян.





Головна проблема існуючих слухових пристроїв - їхня ціна. Середня вартість такого гаджета сьогодні - майже 4 700 доларів.



Щоб знизити вартість пристрою, вчені відмовилися від дорогих цифрових сигнальних процесорів, а розробники встановили замість них електронні фільтри для регулювання частотних параметрів.



Серед мінусів пристрою: наразі його розмір більший, ніж у аналогів, а очікуваний термін служби - півтора року. Змінювати батарейки потрібно раз на три тижні.





Втім, як запевняють розробники, вони продовжують працювати над його розміром. Найближчим часом збираються випустити компактну версію пристрою, а потім перейти до клінічних випробувань.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У США команда науковців Технологічного інституту штату Джорджия розробила пристрій для посилення слуху, який можна зібрати самому, витративши на комплектуючі близько одного долара.Як передає Укрінформ , про це розповідає портал Sci Tech Daily Таким чином, дослідники хочуть допомогти сотням мільйонів людей похилого віку по всьому світу, які не можуть дозволити собі існуючі слухові пристрої, з вирішенням проблеми вікового погіршення слуху.Надзвичайно дешевий пристрій, відомий як LoCHAid, спроєктований для легкого виготовлення та ремонту у місцях, де звичайні слухові пристрої недоступні для більшості громадян.Головна проблема існуючих слухових пристроїв - їхня ціна. Середня вартість такого гаджета сьогодні - майже 4 700 доларів.Щоб знизити вартість пристрою, вчені відмовилися від дорогих цифрових сигнальних процесорів, а розробники встановили замість них електронні фільтри для регулювання частотних параметрів.Серед мінусів пристрою: наразі його розмір більший, ніж у аналогів, а очікуваний термін служби - півтора року. Змінювати батарейки потрібно раз на три тижні.Втім, як запевняють розробники, вони продовжують працювати над його розміром. Найближчим часом збираються випустити компактну версію пристрою, а потім перейти до клінічних випробувань.

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