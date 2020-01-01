У Луцьку на «зебрі» збили дівчину
Сьогодні, 09:57
У Луцьку автомобіль збив дівчину, яка переходила дорогу через пішохідний перехід.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Дорожньо-транспортна пригода трапилася вчора, 27 вересня, близько 20 години на вулиці Ковельській.
Як стало відомо, водій, лучанин 1990 року народження, рухаючись автомобілем INFINITI вулицею Ковельською в напрямку вулиці Набережної, збив дівчину, яка переходила дорогу через пішохідний перехід.
Внаслідок ДТП дівчина отримала тілесні ушкодження у вигляді закритої черепно-мозкової травми, струсу головного мозку та забійні садна.
Постраждалою виявилась лучанка 1995 року народження. Дівчину госпіталізували каретою швидкої допомоги в лікарню.
Головне фото – ілюстративне.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Дорожньо-транспортна пригода трапилася вчора, 27 вересня, близько 20 години на вулиці Ковельській.
Як стало відомо, водій, лучанин 1990 року народження, рухаючись автомобілем INFINITI вулицею Ковельською в напрямку вулиці Набережної, збив дівчину, яка переходила дорогу через пішохідний перехід.
Внаслідок ДТП дівчина отримала тілесні ушкодження у вигляді закритої черепно-мозкової травми, струсу головного мозку та забійні садна.
Постраждалою виявилась лучанка 1995 року народження. Дівчину госпіталізували каретою швидкої допомоги в лікарню.
Головне фото – ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 2
А все це з того, що є багато зебр на Набережній, але мало там церков!
Негайно встановити світлофор!!!
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