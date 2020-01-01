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У Луцьку на «зебрі» збили дівчину

У Луцьку на «зебрі» збили дівчину
У Луцьку автомобіль збив дівчину, яка переходила дорогу через пішохідний перехід.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася вчора, 27 вересня, близько 20 години на вулиці Ковельській.

Як стало відомо, водій, лучанин 1990 року народження, рухаючись автомобілем INFINITI вулицею Ковельською в напрямку вулиці Набережної, збив дівчину, яка переходила дорогу через пішохідний перехід.

Внаслідок ДТП дівчина отримала тілесні ушкодження у вигляді закритої черепно-мозкової травми, струсу головного мозку та забійні садна.

Постраждалою виявилась лучанка 1995 року народження. Дівчину госпіталізували каретою швидкої допомоги в лікарню.

Головне фото – ілюстративне.

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Теги: пішохід, дівчина, аварія, Луцьк
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Коментарі 2
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А все це з того, що є багато зебр на Набережній, але мало там церков!
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Негайно встановити світлофор!!!
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