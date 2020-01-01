У Луцьку на «зебрі» збили дівчину





Про це Інформаційному агентству



Дорожньо-транспортна пригода трапилася вчора, 27 вересня, близько 20 години на вулиці Ковельській.



Як стало відомо, водій, лучанин 1990 року народження, рухаючись автомобілем INFINITI вулицею Ковельською в напрямку вулиці Набережної, збив дівчину, яка переходила дорогу через пішохідний перехід.



Внаслідок ДТП дівчина отримала тілесні ушкодження у вигляді закритої черепно-мозкової травми, струсу головного мозку та забійні садна.



Постраждалою виявилась лучанка 1995 року народження. Дівчину госпіталізували каретою швидкої допомоги в лікарню.



Головне фото – ілюстративне.

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