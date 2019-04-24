Волинянина покарали за домашнє насильство над колишньою дружиною
Сьогодні, 15:58
Жителя Шацького району покарали за домашнє насильство.
Слідство встановило, що від дій чоловіка потерпала його колишня дружина, - інформує пресслужба обласної прокуратури.
Вживаючи алкоголь, домашній тиран із серпня 2019 року по червень 2020 року постійно чинив психологічне насильство над жінкою, спричиняючи її страждання й погіршуючи якість життя.
Винуватість свою у вчиненні цих дій чоловік визнав.
Вироком Шацького районного суду йому призначено покарання у виді 160 годин громадських робіт.
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Слідство встановило, що від дій чоловіка потерпала його колишня дружина, - інформує пресслужба обласної прокуратури.
Вживаючи алкоголь, домашній тиран із серпня 2019 року по червень 2020 року постійно чинив психологічне насильство над жінкою, спричиняючи її страждання й погіршуючи якість життя.
Винуватість свою у вчиненні цих дій чоловік визнав.
Вироком Шацького районного суду йому призначено покарання у виді 160 годин громадських робіт.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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