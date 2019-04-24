Волинянина покарали за домашнє насильство над колишньою дружиною





Слідство встановило, що від дій чоловіка потерпала його колишня дружина, - інформує пресслужба обласної прокуратури.



Вживаючи алкоголь, домашній тиран із серпня 2019 року по червень 2020 року постійно чинив психологічне насильство над жінкою, спричиняючи її страждання й погіршуючи якість життя.



Винуватість свою у вчиненні цих дій чоловік визнав.



Вироком Шацького районного суду йому призначено покарання у виді 160 годин громадських робіт.











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