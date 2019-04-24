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Волинянина покарали за домашнє насильство над колишньою дружиною

Волинянина покарали за домашнє насильство над колишньою дружиною
Жителя Шацького району покарали за домашнє насильство.

Слідство встановило, що від дій чоловіка потерпала його колишня дружина, - інформує пресслужба обласної прокуратури.

Вживаючи алкоголь, домашній тиран із серпня 2019 року по червень 2020 року постійно чинив психологічне насильство над жінкою, спричиняючи її страждання й погіршуючи якість життя.

Винуватість свою у вчиненні цих дій чоловік визнав.

Вироком Шацького районного суду йому призначено покарання у виді 160 годин громадських робіт.





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Теги: домашній тиран, насильство, суд
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Сьогодні, 15:58
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