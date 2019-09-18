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На Волині чоловік намагався вчинити самогубство. ФОТО

На Волині чоловік намагався вчинити самогубство. ФОТО
Ковельські патрульні врятували чоловіка, який намагався вчинити самогубство.

Сьогодні вранці ковельським патрульним на службовий планшет надійшов виклик від 70-річної заявниці, яка повідомила, що її 35-річний син зачинився у господарському приміщенні та, на її думку, хоче здійснити самогубство, повідомляє пресслужба патрульної поліції у Волинській області.

Патрульні Роман Сильчук та Юрій Петрук негайно виїхали на виклик. Інспектори через двері спілкувалися із сином заявниці, який перебував у збудженому стані та повідомив, що дійсно має на меті здійснити самогубство через повішання.

Патрульні спілкувалися із чоловіком, переконували не чинити непоправне і врешті він погодився відчинити двері. У приміщенні поліцейські виявили мотузку, на якій була затягнута петля.

Згодом чоловік розповів, що намагався піти з життя через конфлікти зі своєю матір’ю, однак нині заспокоївся і подібного більше не вчинятиме. Його передали в руки медиків.

З усіма учасниками події патрульні провели профілактичну бесіду.

На Волині чоловік намагався вчинити самогубство. ФОТО
На Волині чоловік намагався вчинити самогубство. ФОТО

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Теги: Ковельський район, самогубство, патрульні
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