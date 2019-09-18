На Волині чоловік намагався вчинити самогубство. ФОТО





Сьогодні вранці ковельським патрульним на службовий планшет надійшов виклик від 70-річної заявниці, яка повідомила, що її 35-річний син зачинився у господарському приміщенні та, на її думку, хоче здійснити самогубство,



Патрульні Роман Сильчук та Юрій Петрук негайно виїхали на виклик. Інспектори через двері спілкувалися із сином заявниці, який перебував у збудженому стані та повідомив, що дійсно має на меті здійснити самогубство через повішання.



Патрульні спілкувалися із чоловіком, переконували не чинити непоправне і врешті він погодився відчинити двері. У приміщенні поліцейські виявили мотузку, на якій була затягнута петля.



Згодом чоловік розповів, що намагався піти з життя через конфлікти зі своєю матір’ю, однак нині заспокоївся і подібного більше не вчинятиме. Його передали в руки медиків.



З усіма учасниками події патрульні провели профілактичну бесіду.





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