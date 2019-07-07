Три ножові поранення: на Дніпропетровщині у бійці між чоловіками постраждала дитина
Сьогодні, 01:15
У Дніпропетровській області під час конфлікту між чоловіками постраждала 12-річна дівчинка.
"У дворі будинку матір дівчинки зі знайомими чоловіками святкувала день народження доньки. Під час застілля між чоловіками виник словесний конфлікт, який переріс у бійку. Під час сутички 12-річна дівчинка отримала три ножові поранення", – розповіли Фактам у ГУ НП у Дніпропетровській області.
Дитину госпіталізували. Зловмисник з місця події втік.
Згодом правоохоронці затримали 21-річного раніше судимого місцевого жителя. Йому інкримінують правопорушення за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) КК Україн. Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк до семи років.
Зображення ілюстративне
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"У дворі будинку матір дівчинки зі знайомими чоловіками святкувала день народження доньки. Під час застілля між чоловіками виник словесний конфлікт, який переріс у бійку. Під час сутички 12-річна дівчинка отримала три ножові поранення", – розповіли Фактам у ГУ НП у Дніпропетровській області.
Дитину госпіталізували. Зловмисник з місця події втік.
Згодом правоохоронці затримали 21-річного раніше судимого місцевого жителя. Йому інкримінують правопорушення за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) КК Україн. Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк до семи років.
Зображення ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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