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У Туреччині вакцину від коронавірусу почали випробовувати на людях

У Туреччині вакцину від коронавірусу почали випробовувати на людях
Турецькі лікарі 28 вересня вперше вкололи вакцину від коронавірусу людині в рамках тестового дослідження. Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на Hurriyet.

53-річний Асім Баштюрк зголосився для участі в третій фазі випробування вакцини, розробленої в Китаї.

«Я зголосився на це за власним бажанням. Звичайно, ми хочемо, щоб цей вірус, який створює проблеми для Туреччини і всього світу, найближчим часом ліквідували», – сказав він журналістам.

Тестування вакцини проводиться у медичному університеті Стамбулу.

Міністр охорони здоров’я Туреччини Фахреттін Коджа заявив про зменшення кількості хворих на COVID-19, які перебувають у важкому стані, та хворих на пневмонію.

«Немає сумнівів, що вжиті заходи проти коронавірусу працюють», – написав він у Twitter.

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Теги: Туреччина, вакцина, коронавірус, випробування
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