У Туреччині вакцину від коронавірусу почали випробовувати на людях





53-річний Асім Баштюрк зголосився для участі в третій фазі випробування вакцини, розробленої в Китаї.



«Я зголосився на це за власним бажанням. Звичайно, ми хочемо, щоб цей вірус, який створює проблеми для Туреччини і всього світу, найближчим часом ліквідували», – сказав він журналістам.



Тестування вакцини проводиться у медичному університеті Стамбулу.



Міністр охорони здоров’я Туреччини Фахреттін Коджа заявив про зменшення кількості хворих на COVID-19, які перебувають у важкому стані, та хворих на пневмонію.



«Немає сумнівів, що вжиті заходи проти коронавірусу працюють», – написав він у Twitter.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Турецькі лікарі 28 вересня вперше вкололи вакцину від коронавірусу людині в рамках тестового дослідження. Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на Hurriyet 53-річнийзголосився для участі в третій фазі випробування вакцини, розробленої в Китаї.«Я зголосився на це за власним бажанням. Звичайно, ми хочемо, щоб цей вірус, який створює проблеми для Туреччини і всього світу, найближчим часом ліквідували», – сказав він журналістам.Тестування вакцини проводиться у медичному університеті Стамбулу.Міністр охорони здоров’я Туреччинизаявив про зменшення кількості хворих на COVID-19, які перебувають у важкому стані, та хворих на пневмонію.«Немає сумнівів, що вжиті заходи проти коронавірусу працюють», – написав він у Twitter.

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