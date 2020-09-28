У Туреччині вакцину від коронавірусу почали випробовувати на людях
Сьогодні, 03:22
Турецькі лікарі 28 вересня вперше вкололи вакцину від коронавірусу людині в рамках тестового дослідження. Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на Hurriyet.
53-річний Асім Баштюрк зголосився для участі в третій фазі випробування вакцини, розробленої в Китаї.
«Я зголосився на це за власним бажанням. Звичайно, ми хочемо, щоб цей вірус, який створює проблеми для Туреччини і всього світу, найближчим часом ліквідували», – сказав він журналістам.
Тестування вакцини проводиться у медичному університеті Стамбулу.
Міністр охорони здоров’я Туреччини Фахреттін Коджа заявив про зменшення кількості хворих на COVID-19, які перебувають у важкому стані, та хворих на пневмонію.
«Немає сумнівів, що вжиті заходи проти коронавірусу працюють», – написав він у Twitter.
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53-річний Асім Баштюрк зголосився для участі в третій фазі випробування вакцини, розробленої в Китаї.
«Я зголосився на це за власним бажанням. Звичайно, ми хочемо, щоб цей вірус, який створює проблеми для Туреччини і всього світу, найближчим часом ліквідували», – сказав він журналістам.
Тестування вакцини проводиться у медичному університеті Стамбулу.
Міністр охорони здоров’я Туреччини Фахреттін Коджа заявив про зменшення кількості хворих на COVID-19, які перебувають у важкому стані, та хворих на пневмонію.
«Немає сумнівів, що вжиті заходи проти коронавірусу працюють», – написав він у Twitter.
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