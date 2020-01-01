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«ПортCity» дарує 15 тисяч гривень за найстрашнішу фотозону до Halloween*

«ПортCity» дарує 15 тисяч гривень за найстрашнішу фотозону до Halloween*
У луцькому ТРЦ «ПортCity» відбудеться конкурс тематичних фотозон, присвячений святкуванню Halloween.

Про це повідомляє адміністрація закладу.

Взяти участь у конкурсі можуть декоратори та просто креативні митці, які зможуть створити найстрашнішу фотозону «Halloween». Переможця обиратимуть за результатами голосування на Instagram сторінці ТРЦ.

Переможець отримає 15 тисяч гривень винагороди.

«Усіх учасників конкурсу чекають приємні сюрпризи та бонуси, без подарунка не залишиться ніхто», – зазначають організатори.

Зареєструватися на конкурс можна за ПОСИЛАННЯМ.


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Теги: ПортCity, Луцьк, реклама
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