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На Волині молодик викрав авто у завідувача сортодільниці

На Волині молодик викрав авто у завідувача сортодільниці
У селі Деревок Любешівського району з території домогосподарства викрали автомобіль завідувача Любешівської державної сортодослідної станції.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.

Як зазначається, автомобіль марки Chery викрали вчора, 28 вересня, близько 21 години з огородженої території домогосподарства власника авто.

Інформацію підтвердили у пресслужбі поліції Волині, зазначивши, що відповідна заява про викрадення автомобіля надходила. На місці працювала слідчо-оперативна група, яка встановила, що до викрадення транспортного засобу причетний 20-річний місцевий житель.

Наразі вирішують питання про затримання зловмисника в порядку ст. 208 КК України. Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 289 ч 2 КК України. Автомобіль вилучили

Головне фото – ілюстративне.

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Теги: авто, крадіжка
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