На Волині молодик викрав авто у завідувача сортодільниці





Про це Інформаційному агентству



Як зазначається, автомобіль марки Chery викрали вчора, 28 вересня, близько 21 години з огородженої території домогосподарства власника авто.



Інформацію підтвердили у пресслужбі поліції Волині, зазначивши, що відповідна заява про викрадення автомобіля надходила. На місці працювала слідчо-оперативна група, яка встановила, що до викрадення транспортного засобу причетний 20-річний місцевий житель.



Наразі вирішують питання про затримання зловмисника в порядку ст. 208 КК України. Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 289 ч 2 КК України. Автомобіль вилучили



Головне фото – ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Деревок Любешівського району з території домогосподарства викрали автомобіль завідувача Любешівської державної сортодослідної станції.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.Як зазначається, автомобіль марки Chery викрали вчора, 28 вересня, близько 21 години з огородженої території домогосподарства власника авто.Інформацію підтвердили у пресслужбі поліції Волині, зазначивши, що відповідна заява про викрадення автомобіля надходила. На місці працювала слідчо-оперативна група, яка встановила, що до викрадення транспортного засобу причетний 20-річний місцевий житель.Наразі вирішують питання про затримання зловмисника в порядку ст. 208 КК України. Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 289 ч 2 КК України. Автомобіль вилучилиГоловне фото – ілюстративне.

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