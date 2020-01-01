вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У боулінг-клубі «StrikeCity» – акція для любителів піци*

У боулінг-клубі «StrikeCity» – акція для любителів піци*
У боулінг-клубі «Strike City», що знаходиться на 3-му поверсі ТРЦ «ПортСіті», підготували цікаву акцію для любителів піци.

Про це повідомила адміністрація закладу.

"Замовляйте будь-які дві піци та отримуй літр соку за 1 гривню", - повідомляють у закладі.

До слова, акція діє до 30 вересня 2020 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ПортCity, Луцьк, реклама
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Де у Прилуцькому, Дачному, Жабці та Сапоговому зупинятимуться маршрутки
Хто змагатиметься за крісло мера Луцька
Куди поблизу Луцька можна поїхати на гриби: ТОП найурожайніших локацій
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Освітяни Волині отримали державні нагороди та премії. ФОТО
Сьогодні, 18:02
Медики волинської лікарні, які працюють з хворими на Covid-19, з травня не отримують доплат
Сьогодні, 17:28
У боулінг-клубі «StrikeCity» – акція для любителів піци*
Сьогодні, 17:26
На Волині волонтери просять підпримати 14-річну доньку військового, який помер під час навчань на полігоні
Сьогодні, 16:57
Як живуть у Луцькому зоопарку новоприбулі екзотичні мешканці. ФОТО
Сьогодні, 16:46
Схожі новини
Знижки на розваги для малюків: щосереди у «FigliMigli» – дитячий день* Знижки на розваги для малюків: щосереди у «FigliMigli» – дитячий день*
29 вересень, 17:34
«ПортCity» дарує 15 тисяч гривень за найстрашнішу фотозону до Halloween* «ПортCity» дарує 15 тисяч гривень за найстрашнішу фотозону до Halloween*
29 вересень, 11:30
У «Premier City» – знижки для учнів та студентів* У «Premier City» – знижки для учнів та студентів*
28 вересень, 11:24
У боулінг-клубі «StrikeCity» – акція для любителів піци* У боулінг-клубі «StrikeCity» – акція для любителів піци*
27 вересень, 11:09
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Роману Бузулуку, який спричинив смертельну ДТП на Потебні, оголосили про підозру
Сьогодні, 18:27
 0
Хімчистка у «Промені»: які тут переваги*
Сьогодні, 18:18
 0
Освітяни Волині отримали державні нагороди та премії. ФОТО
Сьогодні, 18:02
 0
Медики волинської лікарні, які працюють з хворими на Covid-19, з травня не отримують доплат
Сьогодні, 17:28
 0
У боулінг-клубі «StrikeCity» – акція для любителів піци*
Сьогодні, 17:26
 0
Медіа
відео
1/8