У Польщі на підприємстві загинув 37-річний українець
Сьогодні, 14:42
37-річний громадянин України загинув на підприємстві в місті Бендзин у Польщі (Сілезьке воєводство).
Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на сайт місцевої поліції, нещасний випадок стався минулої суботи, 26 вересня.
Чоловік був працевлаштований на підприємстві, що займається виготовленням будівельних матеріалів. Під час роботи на виробничій лінії його придавило пересувним краном до столу. Отримані травми були несумісними з життям.
За попередньою інформацією, українець не дотримався основних вимог безпеки. В момент трагедії чоловік перебував у місці, куди забороняється заходити під час роботи пересувного крану. Більш детальні причини, що призвели до загибелі людини, наразі встановлює поліція.
Свій вердикт винесуть і судмедексперти, які проведуть розтин тіла українця на вимогу прокурора.
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Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на сайт місцевої поліції, нещасний випадок стався минулої суботи, 26 вересня.
Чоловік був працевлаштований на підприємстві, що займається виготовленням будівельних матеріалів. Під час роботи на виробничій лінії його придавило пересувним краном до столу. Отримані травми були несумісними з життям.
За попередньою інформацією, українець не дотримався основних вимог безпеки. В момент трагедії чоловік перебував у місці, куди забороняється заходити під час роботи пересувного крану. Більш детальні причини, що призвели до загибелі людини, наразі встановлює поліція.
Свій вердикт винесуть і судмедексперти, які проведуть розтин тіла українця на вимогу прокурора.
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