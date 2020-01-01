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Масштабні пожежі на Луганщині: людей евакуйовують, горять житлові будинки. ФОТО

Масштабні пожежі на Луганщині: людей евакуйовують, горять житлові будинки. ФОТО
На території Луганської області зафіксували 85 пожеж, з них ліквідували - 42, не локалізували та не ліквідували - 43.

Про це інформують на сторінці поліції Луганської області.

Найбільш масштабні з них:

- с. Кряківка Новоайдарського району — верхова лісова пожежа площею більше 4 га з перекидом на с. Кряківка. За попередньою інформацією вогонь пошкодив 6 приватних будинків та близько 10 господарчих споруд;

- с. Трьохізбенка Новоайдарського району — за попередньою інформацією верхова лісова пожежа площею більше 50 га з перекидом на с. Трьохізбенка. Вогонь пошкодив 2 приватних будинки;

- пожежа у с. Муратове, с. Капітанове, с. Гречишкине Новоайдарського району - проводиться евакуація людей.

- с. Половинкине Старобільського району - за попередньою інформацією загоряння в 3 осередках хвойної підстілки з переходом у верхову пожежу, загальна площа пожежі складає 8 га. Існує загроза населеним пунктам Половинкине та Байдівка;

- с. Малинове, с. Піщане, с. Артема Станично-Луганського району - за попередньою інформацією загоряння близько 10 га лісової пожежі, існує загроза перекидання пожежі на населенні пункти.

До гасіння пожеж залучили фахівців ДСНС, особовий склад лісової охорони, поліцейських, працівників агропромислових підприємств. Гасіння пожежі ускладнює сильний вітер швидкістю більш 20 метрів за секунду з поривами, не стійких напрямків.

Наразі обмежили рух на автодорозі (Новоайдар – Сєвєродонецьк в с. Муратове).


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Теги: Луганщина, ліс, пожежа, евакуація
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