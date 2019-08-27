вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Модернізація приймального відділення волинської лікарні обійдеться у майже 25 мільйонів гривень

Модернізація приймального відділення волинської лікарні обійдеться у майже 25 мільйонів гривень
11 вересня Ковельське медичне об’єднання оприлюднило оголошення про проведення відкритих торгів щодо реконструкції приймального відділення центральної районної лікарні, очікуваною вартістю 25 232 032,00 грн.

Про це пише Ковель медіа.

Зауважимо, що депутати Ковельської міської ради питання відносно цієї реконструкції розглядали аж на трьох сесіях і лише 24 вересня більшістю голосів таки внесли до переліку інвестиційних об’єктів незавершене будівництво восьмиповерхового багатоквартирного житлового будинку з поліклінікою (по суті, один лише фундамент), що на вулиці Івасюка, та приміщення приймального відділення ЦРЛ Ковельського МТМО (вулиця Олени Пчілки, 4), на реконструкцію якого держава виділила 8 мільйонів гривень. За словами начальниці управління фінансів виконавчого комітету Валентини Романчук, ці гроші вже надійшли в місто.

В аукціоні, який відбувся 28 вересня, взяли участь ПрАТ «Луцьксантехмотаж №536» та ПП «Рівнеспецбуд». Перемогу здобула фірма з Луцька, яка запропонувала провести реконструкцію за 24 859 000 грн з ПДВ.

Згідно офіційних документів, джерелами фінансування реконструкції приймального відділення є місцевий та державний бюджети, відповідно – 17 232 032 грн та 8 000 000 грн. Вказується, що роботи мають бути виконані до 24 грудня 2020 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Ковельське МТМО, приймальне відділення, реконструкція, тендер
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Де у Прилуцькому, Дачному, Жабці та Сапоговому зупинятимуться маршрутки
Хто змагатиметься за крісло мера Луцька
Куди поблизу Луцька можна поїхати на гриби: ТОП найурожайніших локацій
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Модернізація приймального відділення волинської лікарні обійдеться у майже 25 мільйонів гривень
Сьогодні, 06:28
На картині «Мона Ліза» виявили прихований малюнок. ФОТО
Сьогодні, 05:34
На картах Google тепер можна подивитися, яка ситуація з COVID-19 у регіонах
Сьогодні, 04:30
У місті на Волині нагородять найкращих майстринь з випікання короваю
Сьогодні, 03:11
За сепаратизм і ненависть до України судили мешканку Ковеля
Сьогодні, 02:27
Схожі новини
Реконструкція приміщень лікарні на Волині обійдеться у 6,5 мільйонів гривень Реконструкція приміщень лікарні на Волині обійдеться у 6,5 мільйонів гривень
14 липень, 07:10
Реконструкція приміщення одного з відділень поліції на Волині обійдеться в майже 18 мільйонів Реконструкція приміщення одного з відділень поліції на Волині обійдеться в майже 18 мільйонів
12 липень, 21:45
На ремонт волинської школи хочуть витратити майже 40 мільйонів гривень На ремонт волинської школи хочуть витратити майже 40 мільйонів гривень
27 серпень, 2019, 08:37
Луцька будівельна компанія реконструюватиме стадіон у Ковелі. ФОТО Луцька будівельна компанія реконструюватиме стадіон у Ковелі. ФОТО
02 лютий, 2019, 09:07
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Модернізація приймального відділення волинської лікарні обійдеться у майже 25 мільйонів гривень
Сьогодні, 06:28
 0
На картині «Мона Ліза» виявили прихований малюнок. ФОТО
Сьогодні, 05:34
 0
На картах Google тепер можна подивитися, яка ситуація з COVID-19 у регіонах
Сьогодні, 04:30
 0
У місті на Волині нагородять найкращих майстринь з випікання короваю
Сьогодні, 03:11
 0
За сепаратизм і ненависть до України судили мешканку Ковеля
Сьогодні, 02:27
 0
Медіа
відео
1/8