Модернізація приймального відділення волинської лікарні обійдеться у майже 25 мільйонів гривень





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Зауважимо, що депутати Ковельської міської ради питання відносно цієї реконструкції розглядали аж на трьох сесіях і лише 24 вересня більшістю голосів таки внесли до переліку інвестиційних об’єктів незавершене будівництво восьмиповерхового багатоквартирного житлового будинку з поліклінікою (по суті, один лише фундамент), що на вулиці Івасюка, та приміщення приймального відділення ЦРЛ Ковельського МТМО (вулиця Олени Пчілки, 4), на реконструкцію якого держава виділила 8 мільйонів гривень. За словами начальниці управління фінансів виконавчого комітету Валентини Романчук, ці гроші вже надійшли в місто.



В аукціоні, який відбувся 28 вересня, взяли участь ПрАТ «Луцьксантехмотаж №536» та ПП «Рівнеспецбуд». Перемогу здобула фірма з Луцька, яка запропонувала провести реконструкцію за 24 859 000 грн з ПДВ.



Згідно офіційних документів, джерелами фінансування реконструкції приймального відділення є місцевий та державний бюджети, відповідно – 17 232 032 грн та 8 000 000 грн. Вказується, що роботи мають бути виконані до 24 грудня 2020 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 11 вересня Ковельське медичне об’єднання оприлюднило оголошення про проведення відкритих торгів щодо реконструкції приймального відділення центральної районної лікарні, очікуваною вартістю 25 232 032,00 грн.Про це пише Ковель медіа Зауважимо, що депутати Ковельської міської ради питання відносно цієї реконструкції розглядали аж на трьох сесіях і лише 24 вересня більшістю голосів таки внесли до переліку інвестиційних об’єктів незавершене будівництво восьмиповерхового багатоквартирного житлового будинку з поліклінікою (по суті, один лише фундамент), що на вулиці Івасюка, та приміщення приймального відділення ЦРЛ Ковельського МТМО (вулиця Олени Пчілки, 4), на реконструкцію якого держава виділила 8 мільйонів гривень. За словами начальниці управління фінансів виконавчого комітету, ці гроші вже надійшли в місто.В аукціоні, який відбувся 28 вересня, взяли участь ПрАТ «Луцьксантехмотаж №536» та ПП «Рівнеспецбуд». Перемогу здобула фірма з Луцька, яка запропонувала провести реконструкцію за 24 859 000 грн з ПДВ.Згідно офіційних документів, джерелами фінансування реконструкції приймального відділення є місцевий та державний бюджети, відповідно – 17 232 032 грн та 8 000 000 грн. Вказується, що роботи мають бути виконані до 24 грудня 2020 року.

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