У «Промені» дарують 5 тисяч гривень*

Розважальний центр «Промінь» дарує 5000 грн на будь-які послуги та товар свого комплексу.Про це повідомляє пресслужба розважального центру.Щоб виграти, потрібно:1. Прийти у розважальний центр «Промінь» у період з 1 жовтня до 31 жовтня 2020 року.2. Придбати товари чи послуги на суму від 300 грн та взяти участь в розіграші.3. Підписати чек (номер телефону, ім'я та прізвище) та кинути у скриньку, яка знаходиться на першому поверсі РЦ «Промінь».*Чеки з магазину «Сільпо» не можуть брати участь у розіграші.Розіграш відбудеться під час вечірки в честь Хеловіну у суботу, 31 жовтня 2020 року, о 20:00 на території найбільшого фудкорту міста «GRAND CENTRAL».