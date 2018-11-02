У «Промені» дарують 5 тисяч гривень*
Сьогодні, 14:10
Розважальний центр «Промінь» дарує 5000 грн на будь-які послуги та товар свого комплексу.
Про це повідомляє пресслужба розважального центру.
Щоб виграти, потрібно:
1. Прийти у розважальний центр «Промінь» у період з 1 жовтня до 31 жовтня 2020 року.
2. Придбати товари чи послуги на суму від 300 грн та взяти участь в розіграші.
3. Підписати чек (номер телефону, ім'я та прізвище) та кинути у скриньку, яка знаходиться на першому поверсі РЦ «Промінь».
*Чеки з магазину «Сільпо» не можуть брати участь у розіграші.
Розіграш відбудеться під час вечірки в честь Хеловіну у суботу, 31 жовтня 2020 року, о 20:00 на території найбільшого фудкорту міста «GRAND CENTRAL».
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Про це повідомляє пресслужба розважального центру.
Щоб виграти, потрібно:
1. Прийти у розважальний центр «Промінь» у період з 1 жовтня до 31 жовтня 2020 року.
2. Придбати товари чи послуги на суму від 300 грн та взяти участь в розіграші.
3. Підписати чек (номер телефону, ім'я та прізвище) та кинути у скриньку, яка знаходиться на першому поверсі РЦ «Промінь».
*Чеки з магазину «Сільпо» не можуть брати участь у розіграші.
Розіграш відбудеться під час вечірки в честь Хеловіну у суботу, 31 жовтня 2020 року, о 20:00 на території найбільшого фудкорту міста «GRAND CENTRAL».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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