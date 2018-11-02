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У «Промені» дарують 5 тисяч гривень*

У «Промені» дарують 5 тисяч гривень*
Розважальний центр «Промінь» дарує 5000 грн на будь-які послуги та товар свого комплексу.

Про це повідомляє пресслужба розважального центру.

Щоб виграти, потрібно:

1. Прийти у розважальний центр «Промінь» у період з 1 жовтня до 31 жовтня 2020 року.

2. Придбати товари чи послуги на суму від 300 грн та взяти участь в розіграші.

3. Підписати чек (номер телефону, ім'я та прізвище) та кинути у скриньку, яка знаходиться на першому поверсі РЦ «Промінь».

*Чеки з магазину «Сільпо» не можуть брати участь у розіграші.

Розіграш відбудеться під час вечірки в честь Хеловіну у суботу, 31 жовтня 2020 року, о 20:00 на території найбільшого фудкорту міста «GRAND CENTRAL».
У «Промені» дарують 5 тисяч гривень*

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Теги: Промінь, розіграш
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