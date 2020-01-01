2 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні свій день народження святкує відеооператор Микола Гусар (на фото).
Також іменинник - журналіст Володимир Роса.
За православним календарем, 2 жовтня іменини відзначають Олексій, Давид, Ігор, Костянтин, Макар, Микола, Трохим і Федір.
Вітаємо усіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий, та бажаємо їм здоров’я, радості й достатку.
У Луцьку 2 жовтня у 1934 році провели перші воєводські змагання пожежних.
Цього ж дня у 1990 році була заснована газета «Вільна думка».
2 жовтня відзначають Міжнародний день соціального педагога. У це свято приєднуємося до привітань на адресу висококваліфікованих фахівців і бажаємо їм успіхів і любові, перемог і радості в їх життєво необхідної всім нам праці! Зі Святом всіх соціальних педагогів.
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Також іменинник - журналіст Володимир Роса.
За православним календарем, 2 жовтня іменини відзначають Олексій, Давид, Ігор, Костянтин, Макар, Микола, Трохим і Федір.
Вітаємо усіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий, та бажаємо їм здоров’я, радості й достатку.
У Луцьку 2 жовтня у 1934 році провели перші воєводські змагання пожежних.
Цього ж дня у 1990 році була заснована газета «Вільна думка».
2 жовтня відзначають Міжнародний день соціального педагога. У це свято приєднуємося до привітань на адресу висококваліфікованих фахівців і бажаємо їм успіхів і любові, перемог і радості в їх життєво необхідної всім нам праці! Зі Святом всіх соціальних педагогів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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