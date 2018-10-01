В Україні розпочався осінній призов до армії





Про це йдеться в розпорядженні, яке уряд прийняв на засіданні 23 вересня, - пише



«Призову підлягають 13 570 осіб. Із них до Збройних сил – 7500 осіб, до Державної спеціальної служби транспорту – 600 осіб, Національної гвардії – 4970 осіб, Держприкордонслужби – 500 осіб. Загальний обсяг видатків у сумі 65,2 млн грн для проведення призову буде здійснюватися в межах відповідних бюджетних призначень. Показники чергового призову до Збройних сил зменшено на 1,5 тисячі осіб від раніше запланованого. Вивільнений фінансовий ресурс за рахунок зменшення призову до ЗС складатиме 6,4 млн грн», - повідомив заступник міністра оборони Ігор Старобінський.



За його словами, на строкову військову службу в жовтні-грудні 2020 року призиватимуться придатні за станом здоров’я до військової служби громадяни України чоловічої статі, яким до відправлення у військові частини виповнилось 18 років, та старші особи, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від строкової служби.



Згідно з додатком, найбільше призовників буде у Дніпропетровській, Харківській, Одеській, Львівській областях та м.Києві.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні з 1 жовтня почався осінній призов. На строкову службу у жовтні-грудні призвуть 13 570 юнаків.Про це йдеться в розпорядженні, яке уряд прийняв на засіданні 23 вересня, - пише Укрінформ. «Призову підлягають 13 570 осіб. Із них до Збройних сил – 7500 осіб, до Державної спеціальної служби транспорту – 600 осіб, Національної гвардії – 4970 осіб, Держприкордонслужби – 500 осіб. Загальний обсяг видатків у сумі 65,2 млн грн для проведення призову буде здійснюватися в межах відповідних бюджетних призначень. Показники чергового призову до Збройних сил зменшено на 1,5 тисячі осіб від раніше запланованого. Вивільнений фінансовий ресурс за рахунок зменшення призову до ЗС складатиме 6,4 млн грн», - повідомив заступник міністра оборониЗа його словами, на строкову військову службу в жовтні-грудні 2020 року призиватимуться придатні за станом здоров’я до військової служби громадяни України чоловічої статі, яким до відправлення у військові частини виповнилось 18 років, та старші особи, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від строкової служби.Згідно з додатком, найбільше призовників буде у Дніпропетровській, Харківській, Одеській, Львівській областях та м.Києві.

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