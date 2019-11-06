В аварії на Львівщині загинув хлопець з Луцька





Про це повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.



Інформують, що дорожньо-транспортна пригода сталася 1 жовтня близько 14:00 год. поблизу села Сабанівка Радехівського району.



На автодорозі Львів-Луцьк водій автомобіля “Опель Віваро”, мешканець м. Луцьк 1996 року народження, не впорався з керуванням, з’їхав з дороги та здійснив зіткнення з деревом.



Внаслідок ДТП водій автомобіля від отриманих травм помер в Радехівській ЦРЛ

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Львівщині внаслідок ДТП загинув 24-річний житель Волинської області.Про це повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.Інформують, що дорожньо-транспортна пригода сталася 1 жовтня близько 14:00 год. поблизу села Сабанівка Радехівського району.На автодорозі Львів-Луцьк водій автомобіля “Опель Віваро”, мешканець м. Луцьк 1996 року народження, не впорався з керуванням, з’їхав з дороги та здійснив зіткнення з деревом.Внаслідок ДТП водій автомобіля від отриманих травм помер в Радехівській ЦРЛ

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