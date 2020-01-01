РЦ «Промінь» запрошує на розваги для малечі*





Про це повідомляє пресслужба розважального центру.



У дитячому розважальному комплексі «Смугастий носоріг» (



12:00-13:00 – урок малювання;

13:00-14:00 – фейс-арт/майстер-клас з виготовлення слаймів;

14:00-14:30 – глітерні тату;

14:00-15:00 – ігри та розваги з аніматором;

15:30-16:30 – майстер-класи.

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У мовній школі «Mandarin language club»



12:00-13:00 – Playtime;

13:00-14:00 – Vocabulary games (3-6 років);

14:00-15:00 – граматичний мітап для школярів EasyGrammar (8-12 років);

15:00-15:30 – презентація розмовного курсу Speaking Club for kids (10-13 років);

15:30-17:00 – Playtime.



Розіграші призів, всім учасникам безкоштовне пробне заняття.

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Перший в Луцьку офлайн-магазин коміксів «Comics Shop» (

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Футбольна школа «Клуб Лева» (

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Студія розвитку «Розумаха» (

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Центр Науково-технічної творчості влаштує презентацію власних виробів вихованців: термоелектрогенератор, пристрій для перетворення енергії долонь людини у електричну енергію, треморометр, для тренування координації рухів, мигаючу гірлянду на ARDUINO NANO, цікавий генератор звуку на кроковому двигуні, саморобний рухомий робот та інше.

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«STEM-школа Inventor» (

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Сервіс нянь «Coffee nanny» (



Відбудеться також розіграш сертифікатів на безкоштовні години роботи нянь та розважальна програма для малечі.

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У Школі робототехніки і програмування «ROBOCODE» (

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Будинок іграшок (

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Волинська обласна мала академія наук влаштує воркшоп з Лего Mindstorm від переможців Всеукраїнської олімпіади з робототехніки та майстер-класи від переможців Всеукраїнської олімпіади з креативності Destination imagination.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У суботу, 3 жовтня, з 12:00 до 17:00 год. у холі розважального центру «Промінь» відбудеться розважальна програма для дітей з батьками.Про це повідомляє пресслужба розважального центру. https://www.instagram.com/smugastiy.nosorig/ ) відбудеться:12:00-13:00 – урок малювання;13:00-14:00 – фейс-арт/майстер-клас з виготовлення слаймів;14:00-14:30 – глітерні тату;14:00-15:00 – ігри та розваги з аніматором;15:30-16:30 – майстер-класи. https://www.instagram.com/mandarin_language_club/ ):12:00-13:00 – Playtime;13:00-14:00 – Vocabulary games (3-6 років);14:00-15:00 – граматичний мітап для школярів EasyGrammar (8-12 років);15:00-15:30 – презентація розмовного курсу Speaking Club for kids (10-13 років);15:30-17:00 – Playtime.Розіграші призів, всім учасникам безкоштовне пробне заняття. https://www.instagram.com/comics.shop_/ ) готує для гостей знайомство з супергероями, розважальну програму для дітей. https://www.instagram.com/clubleva.ukraine/ ) проводитиме розіграш, влаштує розважальну програму, презентацію унікальної програми. https://www.instagram.com/rozumaha_lutsk/ ) готує для малюків стіл сенсорного розвитку, зоряний будиночок та ігри для наймолодших.влаштує презентацію власних виробів вихованців: термоелектрогенератор, пристрій для перетворення енергії долонь людини у електричну енергію, треморометр, для тренування координації рухів, мигаючу гірлянду на ARDUINO NANO, цікавий генератор звуку на кроковому двигуні, саморобний рухомий робот та інше. https://www.instagram.com/stem_inventor_lutsk/ ) влаштує майстер-класи на основі Lego. Відбудеться також презентація нового курсу «Архітектура», демонстрація курсів «Основи робототехніки», «Science», «Робототехніка Scratch», «Робототехніка Mindstorms». https://www.instagram.com/coffee_nanny_lutsk/ ) готує презентацію сервісу нянь.Відбудеться також розіграш сертифікатів на безкоштовні години роботи нянь та розважальна програма для малечі. https://www.instagram.com/robocode.ua/ ) продемонструють, як можна запрограмувати роботизовану платформу на подолання лабіринту або рух чорною лінією, як можна керувати роботом зі смартфону. https://www.instagram.com/bi.ua/ ) теж готує приємнощі для малечі.влаштує воркшоп з Лего Mindstorm від переможців Всеукраїнської олімпіади з робототехніки та майстер-класи від переможців Всеукраїнської олімпіади з креативності Destination imagination.

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