РЦ «Промінь» запрошує на розваги для малечі*
Сьогодні, 14:40
У суботу, 3 жовтня, з 12:00 до 17:00 год. у холі розважального центру «Промінь» відбудеться розважальна програма для дітей з батьками.
Про це повідомляє пресслужба розважального центру.
У дитячому розважальному комплексі «Смугастий носоріг» (https://www.instagram.com/smugastiy.nosorig/ ) відбудеться:
12:00-13:00 – урок малювання;
13:00-14:00 – фейс-арт/майстер-клас з виготовлення слаймів;
14:00-14:30 – глітерні тату;
14:00-15:00 – ігри та розваги з аніматором;
15:30-16:30 – майстер-класи.
⠀
У мовній школі «Mandarin language club» https://www.instagram.com/mandarin_language_club/):
12:00-13:00 – Playtime;
13:00-14:00 – Vocabulary games (3-6 років);
14:00-15:00 – граматичний мітап для школярів EasyGrammar (8-12 років);
15:00-15:30 – презентація розмовного курсу Speaking Club for kids (10-13 років);
15:30-17:00 – Playtime.
Розіграші призів, всім учасникам безкоштовне пробне заняття.
⠀
Перший в Луцьку офлайн-магазин коміксів «Comics Shop» (https://www.instagram.com/comics.shop_/) готує для гостей знайомство з супергероями, розважальну програму для дітей.
⠀
Футбольна школа «Клуб Лева» (https://www.instagram.com/clubleva.ukraine/) проводитиме розіграш, влаштує розважальну програму, презентацію унікальної програми.
⠀
Студія розвитку «Розумаха» (https://www.instagram.com/rozumaha_lutsk/) готує для малюків стіл сенсорного розвитку, зоряний будиночок та ігри для наймолодших.
⠀
Центр Науково-технічної творчості влаштує презентацію власних виробів вихованців: термоелектрогенератор, пристрій для перетворення енергії долонь людини у електричну енергію, треморометр, для тренування координації рухів, мигаючу гірлянду на ARDUINO NANO, цікавий генератор звуку на кроковому двигуні, саморобний рухомий робот та інше.
⠀
«STEM-школа Inventor» (https://www.instagram.com/stem_inventor_lutsk/) влаштує майстер-класи на основі Lego. Відбудеться також презентація нового курсу «Архітектура», демонстрація курсів «Основи робототехніки», «Science», «Робототехніка Scratch», «Робототехніка Mindstorms».
⠀
Сервіс нянь «Coffee nanny» (https://www.instagram.com/coffee_nanny_lutsk/) готує презентацію сервісу нянь.
Відбудеться також розіграш сертифікатів на безкоштовні години роботи нянь та розважальна програма для малечі.
⠀
У Школі робототехніки і програмування «ROBOCODE» (https://www.instagram.com/robocode.ua/) продемонструють, як можна запрограмувати роботизовану платформу на подолання лабіринту або рух чорною лінією, як можна керувати роботом зі смартфону.
⠀
Будинок іграшок (https://www.instagram.com/bi.ua/) теж готує приємнощі для малечі.
⠀
Волинська обласна мала академія наук влаштує воркшоп з Лего Mindstorm від переможців Всеукраїнської олімпіади з робототехніки та майстер-класи від переможців Всеукраїнської олімпіади з креативності Destination imagination.
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Про це повідомляє пресслужба розважального центру.
У дитячому розважальному комплексі «Смугастий носоріг» (https://www.instagram.com/smugastiy.nosorig/ ) відбудеться:
12:00-13:00 – урок малювання;
13:00-14:00 – фейс-арт/майстер-клас з виготовлення слаймів;
14:00-14:30 – глітерні тату;
14:00-15:00 – ігри та розваги з аніматором;
15:30-16:30 – майстер-класи.
⠀
У мовній школі «Mandarin language club» https://www.instagram.com/mandarin_language_club/):
12:00-13:00 – Playtime;
13:00-14:00 – Vocabulary games (3-6 років);
14:00-15:00 – граматичний мітап для школярів EasyGrammar (8-12 років);
15:00-15:30 – презентація розмовного курсу Speaking Club for kids (10-13 років);
15:30-17:00 – Playtime.
Розіграші призів, всім учасникам безкоштовне пробне заняття.
⠀
Перший в Луцьку офлайн-магазин коміксів «Comics Shop» (https://www.instagram.com/comics.shop_/) готує для гостей знайомство з супергероями, розважальну програму для дітей.
⠀
Футбольна школа «Клуб Лева» (https://www.instagram.com/clubleva.ukraine/) проводитиме розіграш, влаштує розважальну програму, презентацію унікальної програми.
⠀
Студія розвитку «Розумаха» (https://www.instagram.com/rozumaha_lutsk/) готує для малюків стіл сенсорного розвитку, зоряний будиночок та ігри для наймолодших.
⠀
Центр Науково-технічної творчості влаштує презентацію власних виробів вихованців: термоелектрогенератор, пристрій для перетворення енергії долонь людини у електричну енергію, треморометр, для тренування координації рухів, мигаючу гірлянду на ARDUINO NANO, цікавий генератор звуку на кроковому двигуні, саморобний рухомий робот та інше.
⠀
«STEM-школа Inventor» (https://www.instagram.com/stem_inventor_lutsk/) влаштує майстер-класи на основі Lego. Відбудеться також презентація нового курсу «Архітектура», демонстрація курсів «Основи робототехніки», «Science», «Робототехніка Scratch», «Робототехніка Mindstorms».
⠀
Сервіс нянь «Coffee nanny» (https://www.instagram.com/coffee_nanny_lutsk/) готує презентацію сервісу нянь.
Відбудеться також розіграш сертифікатів на безкоштовні години роботи нянь та розважальна програма для малечі.
⠀
У Школі робототехніки і програмування «ROBOCODE» (https://www.instagram.com/robocode.ua/) продемонструють, як можна запрограмувати роботизовану платформу на подолання лабіринту або рух чорною лінією, як можна керувати роботом зі смартфону.
⠀
Будинок іграшок (https://www.instagram.com/bi.ua/) теж готує приємнощі для малечі.
⠀
Волинська обласна мала академія наук влаштує воркшоп з Лего Mindstorm від переможців Всеукраїнської олімпіади з робототехніки та майстер-класи від переможців Всеукраїнської олімпіади з креативності Destination imagination.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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