Через велику кількість хворих на коронавірус 5 шкіл та 1 дитсадок у місті на Волині припинили роботу





Відповідне рішення винесла комісія з питань ТЕБ та НС,



За словами першого заступника міського голови, секретаря ради Андрія Сторонського, нині у школах велика кількість вчителів та дітей відсутні і у багатьох із них підтверджений Covid-19.



“Ситуація із коронавірусом різко погіршилася в усій країні. У Нововолинську за останню добу виявили 18 нових випадків. Ми щодня реєструємо близько 20-ти нових хворих і найбільше хворіють організовані колективи“, – зазначив Андрій Сторонський.



Відтак, до управління освіти з проханням переходу на дистанційне навчання звернулися керівники шкіл №3, 4, 5, 6, ліцею №8 та дитсадку №7 через велику кількість відсутніх працівників та дітей.



“На даний момент ситуація у закладах освіти досить серйозна. У деяких закладах хворіють понад 30% працівників. Половина з них уже отримали позитивні ПЛР-тести. Серед дітей захворюваність не висока. У двох закладах є учні, які мають підтверджений діагноз Covid-19“, – зазначила начальниця управління освіти Ольга Лакиш.



Відтак, управління освіти наразі пропонує у цих 5-ти закладах середньої освіти та одному дошкільному тимчасово припинити роботу.



До слова, директори повинні самі встановити, яким чином проходитимуть заняття, адже у деяких школах кількість хворих вчителів настільки велика, що навіть дистанційно провести заняття немає кому.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську через наявність великої кількості хворих на коронавірус на один тиждень припинять роботу 5-ти шкіл та одного дитсадка.Відповідне рішення винесла комісія з питань ТЕБ та НС, пише "Нововолинськ.com.ua".За словами першого заступника міського голови, секретаря ради, нині у школах велика кількість вчителів та дітей відсутні і у багатьох із них підтверджений Covid-19.“Ситуація із коронавірусом різко погіршилася в усій країні. У Нововолинську за останню добу виявили 18 нових випадків. Ми щодня реєструємо близько 20-ти нових хворих і найбільше хворіють організовані колективи“, – зазначив Андрій Сторонський.Відтак, до управління освіти з проханням переходу на дистанційне навчання звернулися керівники шкіл №3, 4, 5, 6, ліцею №8 та дитсадку №7 через велику кількість відсутніх працівників та дітей.“На даний момент ситуація у закладах освіти досить серйозна. У деяких закладах хворіють понад 30% працівників. Половина з них уже отримали позитивні ПЛР-тести. Серед дітей захворюваність не висока. У двох закладах є учні, які мають підтверджений діагноз Covid-19“, – зазначила начальниця управління освітиВідтак, управління освіти наразі пропонує у цих 5-ти закладах середньої освіти та одному дошкільному тимчасово припинити роботу.До слова, директори повинні самі встановити, яким чином проходитимуть заняття, адже у деяких школах кількість хворих вчителів настільки велика, що навіть дистанційно провести заняття немає кому.

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