Михаїл просить зробити Михайлівську площу у Луцьку





Про це він написав до виконувача повноваження міського голови Григорія Пустовіта, - повідомляє пресслужба єпархії.



«Недавно облаштований сквер на стику вулиць Лесі Українки та Градний узвіз потребує, на нашу думку, подальшого вдосконалення. Віддавна ця частина міста мала сакральне значення. З одного боку тут ще з ХІІІ ст. зводилися церкви, монастирі. З другого боку довго функціонувало кладовище з капличкою (діяла з середини XVII ст.). Зберегти й закріпити пам’ять про релігійну складову цієї місцевості потрібно, встановивши у



Цей образ, вважає владика, актуальний завжди, нині ж набуває особливо символічного значення. Як зазначено в Новому Завіті, Архістратиг Михаїл – верховний командувач Божого війська супроти нечистих сил. За християнською традицією, також захисник воїнів. Крім цього, високопреосвященний нагадує, що в кожного з нас є свій ангел-охоронець, тож спорудження пам’ятника очільникові наших охоронителів – чудовий вияв вдячності лучан.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Митрополит Луцький і Волинський Михаїл запропонував створити в обласному центрі майдан на честь Архістратига Михаїла.Про це він написав до виконувача повноваження міського голови Григорія Пустовіта, - повідомляє пресслужба єпархії.«Недавно облаштований сквер на стику вулиць Лесі Українки та Градний узвіз потребує, на нашу думку, подальшого вдосконалення. Віддавна ця частина міста мала сакральне значення. З одного боку тут ще з ХІІІ ст. зводилися церкви, монастирі. З другого боку довго функціонувало кладовище з капличкою (діяла з середини XVII ст.). Зберегти й закріпити пам’ять про релігійну складову цієї місцевості потрібно, встановивши у новому сквері скульптуру Архістратига Михаїла , а майданчик назвати Михайлівською площею», – вважає Михаїл.Цей образ, вважає владика, актуальний завжди, нині ж набуває особливо символічного значення. Як зазначено в Новому Завіті, Архістратиг Михаїл – верховний командувач Божого війська супроти нечистих сил. За християнською традицією, також захисник воїнів. Крім цього, високопреосвященний нагадує, що в кожного з нас є свій ангел-охоронець, тож спорудження пам’ятника очільникові наших охоронителів – чудовий вияв вдячності лучан.

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