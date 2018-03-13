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У кінотеатрі «PremierCity» – кіно за 50 гривень*

У кінотеатрі «PremierCity» – кіно за 50 гривень*
Традиційно щовівторка у кінотеатрі "PremierCity" проходить "День глядача".

В цей день всі гості кінотеатру можуть насолодитися улюбленою кінострічкою, в тому числі – і прем’єрною всього за 50 гривень, - інформують у пресслужбі закладу.

Термін дії акції до 31.12.2020 р.

* Ціна за акційним тарифом не може бути нижче мінімальної ціни, зазначеної в договорі з правовласником фільму.

** Акція не діє у державні вихідні та святкові дні. У ці дні діють тарифи вихідного дня, згідно прейскуранту цін кінотеатру.

Деталі за телефоном: 067 334 50 88, ТРЦ "ПортCity", Сухомлинського, 1, 3-й поверх.

У кінотеатрі «PremierCity» – кіно за 50 гривень*

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Теги: PremierCity, кіно, акція
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