Бігом від раку: чи поєднувані спорт і онкологія

Так, хірург-онколог Волинського обласного медичного центру онкологіїрозповідає, що нерідко пацієнти, у яких виявили злоякісні пухлини, думають, що онкологія змусить їх кинути улюблений спорт. Є й інша категорія: ті, хто вів малорухомий спосіб життя, після діагнозу «рак» починають роздуми про те, чи не пізно перейти до якихось тренувань і чи допоможе це в боротьбі із захворюваннями.Віталій Супрунець зауважує, що про професійний спорт в стадії активного лікування від раку і відновлення, звичайно ж, мова не йде. Тим, хто долає рак, і справді потрібні неабиякі сили, тож їх потрібно берегти. Але, за його словами, певні фізичні навантаження просто необхідні, так як здатні покращити самопочуття і настрій онкопацієнта, підтримати імунну систему і загальний тонус. Лікар наголошує, що фізичні навантаження для хворих на рак повинні бути дозованими, відповідати стану пацієнта і, головне – повинні бути узгодженими з лікуючим лікарем.За його словами, наслідками хіміо- і радіотерапії часто є загальна втрата сили, пригнічення, так званий синдром хронічної втоми. Зазвичай пацієнти в таких ситуаціях саму думку про те, щоб займатися лікувальною фізкультурою, вважають неприпустимою. Однак насправді, наголошує лікар, рухатися необхідно, інакше сили можуть так і не повернутися або повертатись досить довго, а кількість побічних ефектів буде тільки збільшуватись.Щодо того, коли онкопацієнтам варто починати займатися спортом, Віталій Супрунець зауважує, що не треба чекати закінчення терапії. Почати тренувати організм фізичними навантаженнями можна і з початку лікування або не зупинятися, якщо спортом людина займалася і до того, як дізналася діагноз. Щоправда – тоді варто скорегувати інтенсивність занять.«На етапі відновлення між курсами хіміо- і радіотерапії ідеальний варіант – поєднання різних видів вправ для комплексної підтримки організму: ходьба, дихальні вправи, вправи на розтяжку, витривалість та ін.Як правило, малорухомий спосіб життя під час лікування, особливо, пасивне лежання в ліжку, приводить до того, що сил стає все менше, а похмурий настрій посилюється. В свою чергу, фізнавантаження насичують клітини киснем і покращують метаболізм, надають сили, підвищують апетит, покращують настрій. Фізична активність дозволяє підтримувати м’язи, в той час як ті, хто відмовляється від фізичної активності досить часто зіштовхуються з атрофією. Варто відзначити, що легкий спорт допомагає знизити або нівелювати побічні ефекти від хіміо- або променевої терапії. Тож, відома фраза «Рух – це життя» найкраще підходить якраз для онкологічних пацієнтів», – каже Віталій Супрунець.І медики, і тренери, які мають справу з онкопацієнтами, наголошують, що навантаження для людей, які лікуються від раку або й перебувають у стані ремісії, обов’язково мають бути помірними, а програма занять – індивідуальною.Тренер тренажерного залу у спортзалі «Ant sport health academy»розповідає, що серед її підопічних є чимало людей з різними недугами та проблемами зі здоров’ям. Утім, жодному із них вона не відмовила у прагненні займатися спортом. Головне – аби людина прийшла з рекомендаціями від лікаря, а також – правильно підібрати вправи індивідуально саме для неї. Займаючись у групі, якщо, звісно, це не спеціалізована група для онкопацієнтів, така людина може нашкодити своєму здоров’ю, запевняє Вікторія Каліщук.«Серед моїх підопічних є і онкохвора жінка, яка долає рак молочної залози. Це дуже сильна людина. Якби вона не сказала про свій діагноз, я б ніколи не подумала. У нашому випадку саме лікар рекомендував займатися фізкультурою. Легкі фізичні навантаження не зашкодять, а навіть допоможуть при одужанні пацієнту. Фізичні вправи допомагають людині позбутися від фізіологічних наслідків хіміотерапії, а саме сприяють звільненню від оніміння, а також болю в кінцівках. Активація м’язів впливає на обмін речовин, запальні реакції, щонайменше на розвиток ракових захворювань. Але це не значить, що потрібно тягати штангу чи бігти марафон.Крім того, для всіх підопічних, у тому числі – людей, які долають певні хвороби, наполеглево рекомендую здорове збалансоване харчування, позбутися всіх шкідливих звичок , рухатись поза тренуванням, а саме ходити на свіжому повітрі, їздити велосипедом вести активний відпочинок», – розповідає тренерка.Щодо правил, яких потрібно дотримуватися онкопацієнтам при занятті спортом, онколог Віталій Супрунець додає, що важливо ретельно стежити за реакцією організму. Зокрема, при виникненні дискомфорту, а тим більше болю, вправи необхідно припинити.«За можливості варто приєднатися до спеціалізованої групи для занять лікувальною фізичною культурою для хворих на рак, а в ідеалі – до групи тих, в кого пухлина того ж органу. Спеціалізований комплекс вправ допоможе підтримати цю частину тіла і допоможе більш швидкому позбавленню від проблем, характерних для цієї онкологічної локалізації. Однак в будь-якому випадку універсальних програм тренувань практично не існує: багато залежить від стану пацієнта, конкретної локалізації пухлини, стадії захворювання, лікування, що проводилось і реакції на нього організму, загальної фізичної підготовки. Саме тому не варто довіряти горе-цілителям, які заявляють, що складена ними програма вправ допомогла їм повністю одужати, і з задоволенням діляться своїми напрацюваннями. Головні принципи фізичних навантажень при раку – контроль зі сторони лікаря і впевненість», - наголошує Віталій Супрунець.Лікар також зауважує, що здоровий спосіб життя (що включає як регулярне заняття фізкультурою, так і правильне харчування) не варто припиняти і при досягненні ремісії: це буде сприяти закріпленню результатів, підвищувати якість життя і підтримувати здоров’я на належному рівні.Онкопацієнтка з Луцька, яка є співзасновницею громадської організації «Афіна. Жінки проти раку», зауважує, що наразі перебуває у стані ремісії, маючи рак молочної залози. За її словами, тему фізичних навантажень при онкології вона вивчає доволі глибоко й чітко усвідомлює: рух – це життя.Нещодавно пані Вікторія разом зі своєю колегою долучилася до першого в Україні забігу на підтримку людей, які хворіють на рак молочної залози (Race for the Cure). Участь у забігу в Україні взяли 119 учасників з різних регіонів. Усі вони бігли певну дистанцію й ділилися результатами у соцмережах. До слова, такий забіг на підтримку онкопацієнтів проводять у 22 країнах Європи.Вікторія Романюк закликає людей, які вже дізналися про рак, не впадати у відчай та не припиняти рухатися.Вчені Національного інституту раку, Американського онкологічного товариства і Гарвардської Школи громадської охорони здоров'я Т.Х. Чана у Journal of Clinical Oncology опублікували результати дослідження, які доводять, що дві з половиною години вправ на тиждень статистично значимо знижують ймовірність для майже половини видів раку з досліджених п'ятнадцяти.Метааналіз, зроблений за дев'ятьма проспективним досліджень на 750 000 учасників показав, як взаємопов'язана різна фізична активність зі зменшенням ризику декількох видів раку.У своєму аналізі дослідники розглянули дані дев'яти робіт, де опитувані давали самозвіт за рівнем фізичних навантажень і розглядався зв'язок між цим рівнем і захворюваністю на 15 видів раку.Вони виявили, що при дотриманні найпростіших рекомендацій за рівнем помірно-інтенсивних фізнавантажень (від 7,5 до 15 годин MET на тиждень, тобто ті самі дві з половиною години і більше) ризик захворіти на сім з п'ятнадцяти видів раку статистично знижувався.Фізична активність виявилася пов'язана з більш низьким ризиком розвитку раку товстої кишки у чоловіків (8% для 7,5 годин в тиждень; 14% для 15 годин в тиждень), раку молочної залози у жінок (6-10%), раку ендометрія (10 % - 18%), рак нирки (11-17%), мієлома (14-19%), рак печінки (18-27%) і неходжкінська лімфома (11-18% у жінок).Волинські ж онкологи зауважують, що під час активних рухів і занять спортом збільшується споживання клітинами кисню і підвищується протистояння організму токсичного впливу навколишнього середовища, що дуже важливо для профілактики раку.Тож, «Фонд боротьби з раком», який на Волині активно працює у напрямку боротьби з онкологією, закликає усіх вести активний та здоровий спосіб життя й бути важними до свого організму.