Померла працівниця ВНУ імені Лесі Українки

Олена Олександрівна Савицька.



Олена Олександрівна працювала акомпаніатором на кафедрі хореографії факультету культури і мистецтв, - йдеться на сайті СНУ імені Лесі Українки.



"Університетська спільнота глибоко сумує з приводу передчасної смерті колеги та висловлює щирі співчуття рідним та близьким, поділяємо Ваш біль та горе", - йдеться у повідомлені.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює глибокі співчуття рідним померлої.



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