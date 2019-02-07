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Померла працівниця ВНУ імені Лесі Українки

Померла працівниця ВНУ імені Лесі Українки
Відійшла у засвіти працівниця Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Олена Олександрівна Савицька.

Олена Олександрівна працювала акомпаніатором на кафедрі хореографії факультету культури і мистецтв, - йдеться на сайті СНУ імені Лесі Українки.

"Університетська спільнота глибоко сумує з приводу передчасної смерті колеги та висловлює щирі співчуття рідним та близьким, поділяємо Ваш біль та горе", - йдеться у повідомлені.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює глибокі співчуття рідним померлої.

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Теги: СНУ, смерть, працівниця, Олена Савицька
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