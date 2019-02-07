Померла працівниця ВНУ імені Лесі Українки
Сьогодні, 09:31
Відійшла у засвіти працівниця Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Олена Олександрівна Савицька.
Олена Олександрівна працювала акомпаніатором на кафедрі хореографії факультету культури і мистецтв, - йдеться на сайті СНУ імені Лесі Українки.
"Університетська спільнота глибоко сумує з приводу передчасної смерті колеги та висловлює щирі співчуття рідним та близьким, поділяємо Ваш біль та горе", - йдеться у повідомлені.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює глибокі співчуття рідним померлої.
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Олена Олександрівна працювала акомпаніатором на кафедрі хореографії факультету культури і мистецтв, - йдеться на сайті СНУ імені Лесі Українки.
"Університетська спільнота глибоко сумує з приводу передчасної смерті колеги та висловлює щирі співчуття рідним та близьким, поділяємо Ваш біль та горе", - йдеться у повідомлені.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює глибокі співчуття рідним померлої.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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