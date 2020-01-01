Розповіли, як на виборах голосуватимуть хворі на коронавірус українці



місцевих виборах за допомогою виїзних бригад.



Про це під час брифінгу 6 жовтня повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, - пише



За його словами, таким українцям потрібно подати заяву про голосування вдома до 20:00 п’ятниці, яка йде перед виборами, аби до них приїхала відповідна бригада. "Люди, які перебувають в лікарнях, будуть голосувати відповідно в лікарнях теж за допомогою виїзних бригад", - сказав очільник відомства.



Степанов наголосив, що на виборчих дільницях будуть дотримуватися протиепідемічних заходів - це масковий режим, антисептики, дотримання дистанції, виборцям також варто мати власну ручку. Виборці з ознаками ГРВІ матимуть можливість проголосувати в окремих кабінках.



Нагадаємо, що вибори до місцевих рад відбудуться 25 жовтня 2020 року.

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