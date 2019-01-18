Жінка за кермом вантажівки збила на смерть волинянку





Про це Інформаційному агентству



Дорожньо-транспортна пригода сталася вчора, 5 жовтня, на автодорозі Київ – Варшава.



Водійка, керуючи вантажівкою «Івеко», наїхала на жінку, яка перебувала на проїжджій частині дороги. Від отриманих травм вона загинула на місці події.



Інформацію підтвердили у пресслужбі ГУНП у Волинській області, зазначивши, що аварія трапилася близько 7 години ранку. 57-річна водійка вантажного автомобіля «Івеко» здійснила наїзд на 73-річну жительку села Вишнів Любомльського району. Від отриманих травм громадянка померла на місці пригоди.



За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч 2 ст. 286 ККУ (Порушення правил безпеки дорожнього руху, які спричинили смерть потерпілого).



Головне фото ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині вантажівка збила жінку, від отриманих травм вона померла.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.Дорожньо-транспортна пригода сталася вчора, 5 жовтня, на автодорозі Київ – Варшава.Водійка, керуючи вантажівкою «Івеко», наїхала на жінку, яка перебувала на проїжджій частині дороги. Від отриманих травм вона загинула на місці події.Інформацію підтвердили у пресслужбі ГУНП у Волинській області, зазначивши, що аварія трапилася близько 7 години ранку. 57-річна водійка вантажного автомобіля «Івеко» здійснила наїзд на 73-річну жительку села Вишнів Любомльського району. Від отриманих травм громадянка померла на місці пригоди.За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч 2 ст. 286 ККУ (Порушення правил безпеки дорожнього руху, які спричинили смерть потерпілого).Головне фото ілюстративне.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію