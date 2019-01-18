вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Жінка за кермом вантажівки збила на смерть волинянку

Жінка за кермом вантажівки збила на смерть волинянку
На Волині вантажівка збила жінку, від отриманих травм вона померла.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.

Дорожньо-транспортна пригода сталася вчора, 5 жовтня, на автодорозі Київ – Варшава.

Водійка, керуючи вантажівкою «Івеко», наїхала на жінку, яка перебувала на проїжджій частині дороги. Від отриманих травм вона загинула на місці події.

Інформацію підтвердили у пресслужбі ГУНП у Волинській області, зазначивши, що аварія трапилася близько 7 години ранку. 57-річна водійка вантажного автомобіля «Івеко» здійснила наїзд на 73-річну жительку села Вишнів Любомльського району. Від отриманих травм громадянка померла на місці пригоди.

За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч 2 ст. 286 ККУ (Порушення правил безпеки дорожнього руху, які спричинили смерть потерпілого).

Головне фото ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, смерть, жінка, вантажівка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Де у Прилуцькому, Дачному, Жабці та Сапоговому зупинятимуться маршрутки
Хто змагатиметься за крісло мера Луцька
Куди поблизу Луцька можна поїхати на гриби: ТОП найурожайніших локацій
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Мешканці декількох луцьких вулиць два дні сидітимуть без газу
Сьогодні, 16:50
У будинку волинянина під час обшуку знайшли незаконну зброю та набої. ФОТО
Сьогодні, 16:24
Жінка за кермом вантажівки збила на смерть волинянку
Сьогодні, 16:03
На Волині працівниця банку вкрала у клієнтів чималу суму грошей
Сьогодні, 16:00
У місті на Волині врятували кота, який не міг самостійно злізти з дерева
Сьогодні, 15:47
Схожі новини
На Рівненщині під колесами вантажівки загинула молода жінка. ФОТО На Рівненщині під колесами вантажівки загинула молода жінка. ФОТО
18 січень, 2019, 21:45
Під Миколаєвом вантажівка на смерть збила прокурора Під Миколаєвом вантажівка на смерть збила прокурора
12 липень, 06:17
Під Луцьком збили жінку: особу загиблої встановлюють Під Луцьком збили жінку: особу загиблої встановлюють
02 грудень, 2019, 09:44
На Рівненщині вантажівка на смерть збила волинянина На Рівненщині вантажівка на смерть збила волинянина
04 листопад, 2019, 09:11
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Партія «За майбутнє» вимагає відставки Степанова*
Сьогодні, 17:15
 0
На Волині чоловік орав поле і знайшов вибухонебезпечний предмет
Сьогодні, 17:00
 0
Степан Івахів модернізував школу у рідному селі. ВІДЕО
Сьогодні, 16:55
 0
Мешканці декількох луцьких вулиць два дні сидітимуть без газу
Сьогодні, 16:50
 0
У будинку волинянина під час обшуку знайшли незаконну зброю та набої. ФОТО
Сьогодні, 16:24
 0
Медіа
відео
1/8